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На Алтае свернули операцию по поиску новосибирских туристов

Главная Общество
Новосибирск
13:36 11 Мая 2019
туристы, лавина, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
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Спасатели приостановили поиск новосибирских туристов, попавших под лавину в горах Республики Алтай. Причиной такого решения стала угроза повторения лавины, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О приостановке операции стало известно сегодня утром. По данным главного управления МЧС по Республике Алтай, все 30 спасателей будут вывезены с места поисков у Южно-Чуйского хребта на двух вертолетах. Они заберут с собой тела двух новосибирских туристов, которые удалось обнаружить в последние дни.

«Остался участок, где высота снежной массы значительно больше. Снимать слои снега сейчас достаточно опасно. К тому же, в этом месте сейчас установилась ненастная погода. Работы приостановлены на 1,5 месяца до конца июня», - пояснили в республиканском управлении МЧС.

Напомним, 6 мая группу спортсменов из Новосибирска и наукограда Кольцово накрыла лавина. Спасатели узнали об этом 8 мая от двух выживших участников группы – Натальи Антоновой и Екатерины Полянской – и приступили к поискам пропавших. Всего удалось обнаружить пять тел. Опознаны тела Валерия Одаренко, Дмитрия Шарифулина и Игоря Блинова.

Сегодня сайт «Наукоград-пресс», главредом которого работала Валерия Одаренко, уточнил, что прощание с ней и с Дмитрием Шарифулиным пройдет 12 мая в ДК наукограда Кольцово с 12:00 до 13:30.

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Алтай

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