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Объявлена дата прощания с погибшими туристами из новосибирского наукограда

Главная Общество
Новосибирск
17:10 10 Мая 2019
туристы, лавина, погибшие
Автор: Sibnovosti.ru
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Прощание с погибшими туристами из новосибирского наукограда Кольцово Валерией Одаренко и Дмитрием Шарифулиным пройдет 12 мая. О назначении даты и времени церемонии сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Тела туристов найдены у пика Металлург в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Как писали Sibnovosti.ru, 6 мая группу спортсменов из Новосибирска и Кольцово накрыла лавина. Спасатели узнали об этом 8 мая от двух выживших участников группы – Натальи Антоновой и Екатерины Полянской – и приступили к поискам пропавших. К вечеру 9 мая были обнаружены тела четырех погибших.

Церемония прощания, как сообщили в мэрии Кольцово, состоится с 12:00 до 13:30 в школе №5. После нее Дмитрия Шарифулина похоронят на местном кладбище, а Валерию Одаренко – на южном кладбище Академгородка.

Валерия Одаренко была главным редактором новостного сайта Кольцово «Наукоград-пресс» и газеты «Наукоград-Вести». По данным сайта, сегодня утром в Горно-Алтайск прибыли родственники погибших.

«Организуется сбор средств для помощи родственникам. Нужно показать, что мы действительно семья и своих не бросаем», - такое сообщение размещено на странице секции горного туризма Новосибирского государственного университета.

По словам новосибирского вице-губернатора Сергея Нелюбова, семьям погибших «будет оказана адресная социальная поддержка в соответствии с действующим законодательством». Кроме того, правительство региона готово помочь с организацией летнего отдыха детей, предоставить психологическую и социально-правовую помощь.

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Алтай

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