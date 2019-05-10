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Сибирь 9 Мая: что увидели на парадах

Главная Общество
Новосибирск
16:35 10 Мая 2019
техникa, победа, парад
Автор: Sibnovosti.ru
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Парады, посвященные годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошли в столицах регионов Сибирского федерального округа, Республики Бурятия и Забайкальского края. На них можно было увидеть самую разнообразную военную технику – как современную, так и времен войны. И не только технику. Например, в Кызыле показательное выступление провели бойцы разведывательной роты 55-й отдельной мотострелковой горной бригады. В Кемерове по Томи прошли маломерные суда. Над Новосибирском пролетел советский биплан По-2.

Фото: официальные порталы и сайты Забайкальского, Красноярского (Александр Черных) и Алтайского (Анна Дедова/Антон Федотов) краев; Кемеровской, Томской, Омской и Новосибирской областей; республик Бурятия, Хакасия и Алтай; телекомпания «Тува 24»

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