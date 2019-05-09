В алтайских горах продолжается поиск новосибирских туристов

Сегодня рано утром в районе горы Металлург в Кош-Агачском районе Республики Алтай спасатели продолжили поиск пропавших новосибирских туристов. О ходе операции сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Как писали Sibnovosti.ru, снежная лавина обрушилась на группу из девяти новосибирских туристов 6 мая. 8 мая Наталье Антоновой и Екатерине Полянской удалось добраться до Кош-Агача и сообщить о ЧП. Пропавшими считаются Игорь Блинов, Юлия Воробьева, Сергей Науменко, Валерия Одаренко, Иван Фоканов, Дмитрий Шарифулин, Николай Симонов.

Их ищут три группы спасателей общей численностью 30 человек с семью кинологическими расчетами. По сообщению информагентства «Интерфакс-Сибирь», уже обнаружены тела четырех погибших.

«Одна группа продолжит поиск по гребню горы Металлург, две группы работают на месте схода лавины. Площадь поисков 60 на 100 метров, глубина снежной массы достигает 5 метров. В месте поисковых работ сохраняется лавиноопасная обстановка», - сообщили в главном управлении МЧС по Республике Алтай.

По данным спасателей, мэрия Горно-Алтайска зарезервировала в городской гостинице 10 двухместных номеров с питанием для родственников пропавших туристов.

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Алтай