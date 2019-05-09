«Бессмертный полк» шагает по Сибири

В День Победы в регионах Сибири прошла традиционная акция «Бессмертный полк», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Сибиряки прошли по центральным улицам своих городов с фотографиями своих родственников – участников Великой Отечественной войны.

«Бессмертный полк» придумали в Томске. Авторами идеи считаются местные журналисты Сергей Лапенков, Сергей Колотовкин и Игорь Дмитриев. Акция впервые прошла 9 мая 2012 года. С тех пор постоянно увеличивается число городов, где проходит «Бессмертный полк» и растут его ряды. День Победы 2019 года не стал исключением.

В Чите в рядах «Бессмертного полка» прошли 22 тыс человек. Например, врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов нес портреты бабушки и дедушки, Василия Михайлова и Наталии Горниковой.

Фото: официальный портал Забайкальского края

В Улан-Удэ «Бессмертный полк» прошел от площади Советов по ул. Ербанова и Коммунистической до Мемориала Победы.

Фото: официальный портал Республики Бурятия

По сложившейся традиции, множество людей приняли участие в акции в Горно-Алтайске с населением всего 64 тыс. человек. У врио главы Республики Алтай Олега Хорохородина воевали оба деда. Так, Григорий Хорохордин был награжден Орденом Отечественной войны II степени.

Фото: официальный сайт Республики Алтай

«Мы благодарны поисковикам, которые сообщили нам, что мой дед Андрей Михайлович Скобелев – участник Ржевской битвы – похоронен в братской могиле в деревне Алексино Дорогобужского района. Мы теперь по возможности стараемся бывать на его могиле. Это нелегкий путь, и дело не в расстоянии - до мурашек пробирает, когда подходишь к установленному там памятнику погибшим солдатам…», - процитировал участницу шествия в Барнауле Светлану Красакову официальный сайт Алтайского края.

Фото: Антон Федоров/официальный сайт Алтайского края

У омича Виктора Разумовского воевали два старших брата. Один из них потерял руку в боях под Сталинградом. Второй погиб при взятии Берлина.

Фото: портал правительства Омской области

Глава Хакасии Валентин Коновалов прошел в «Бессмертном полку» с портретом прадеда Андрея Петрусенко. Он пропал без вести в июне 1942 года под Харьковом.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия

«Ежегодно принимаю участие в акции «Бессмертный полк». С гордостью иду в колонне с моим дедом, Григорием Матвеевичем Лавиным. Его призвали на фронт в 1942 году», - оставил запись в соцсети мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Фото: страница мэра Новосибирска Анатолия Локтя в соцсети Facebook