«Мы были опытные воины, и все нападавшие были убиты»

22 июня 1941 года выпускник Исторического факультета Казахского государственного университета 27-летний Омар Байжанов из Семипалатинска вместе со своими однокурсниками пошел отмечать завершение учебы в центральный парк Алма-Аты. Там они от Левитана и узнали, что мирная жизнь закончилась и началась война. О своем отце Sibnovosti.ru рассказал выпускник уже Новосибирского государственного университета и новосибирец Ерлан Байжанов.

На следующий день, 23 июня, отец отправился в военкомат, чтобы записаться добровольцем. Но на фронт он попал не сразу: поначалу его не брали в армию. Но потом зачислили в военное училище во Фрунзе, где после полугодичного курса, получив воинское звание лейтенанта, Омар Байжанов стал командиром взвода противотанковых ружей.

Вместе со своим взводом, который состоял, преимущественно, из заключенных, попросившихся на войну, отец принял участие в Харьковской наступательной операции, которая, к сожалению, была крайне неуспешной для советских войск. Полк, в котором служил мой отец, понес большие потери: через две недели боев Омар Байжанов стал командиром роты, так как других офицеров в строю и в живых не осталось. Как рассказывал отец, на командирском посту ему очень помогли советы одного из подчиненных, который в годы Первой мировой войны воевал в царской армии. Когда остатки полка попали в окружение, отец с бойцами пошел на прорыв, но получил контузию и оказался в плену.

Из концлагеря он сбежал и добрался с помощью партизан в регулярную армию. Там его долго проверяли особисты. К счастью, обошлось: дали возможность искупить свою вину кровью (ведь, советский воин, а, тем более, офицер не должен был сдаваться). На завершающем этапе войны снова в звании лейтенанта отец командовал взводом, но уже полковой разведки. Участвовал в боях за Берлин

Отец придерживался здорового образа жизни, не курил и очень редко пил. Однажды это спасло ему и подчиненным жизнь: на какой-то брошенной немцами станции его бойцы обнаружили емкости со спиртом и собрались было попробовать. Но комвзвода приказал своим бойцам покинуть помещение. Через какое-то время раздался взрыв – выяснилось, что спирт был приманкой, а помещение станции было заминировано немцами.

Последняя стычка произошла уже после войны, и в этом случае отцу помогло знание немецкого языка. Эту историю Омар Байжанов рассказывал так.

Дело было в конце мая 45-го. Война закончилась. Я с тремя солдатами квартировал у одной старушки. К ней часто приходил ее сын. И как-то раз слышу, как он говорит матери: - Ненавижу русских, я сегодня ночью с друзьями всех убью. - Сынок, зачем – война же закончилась?! - Это они закончили войну. Я свою войну не закончил и не проиграл. Дверь не запирай, мы их вырежем. Я сказал своим подчиненным об этом разговоре. Никто, понятно, спать не ложился. Решили, что убьем их ножами, раз они сами это хотят. Ночь. Врывается сын со своими друзьями. Я первым делом бью по лампе. И потом все произошло очень быстро. У них не было никаких шансов, мы были опытные воины, и все нападавшие были убиты.

Из армии отец демобилизовался в 1949 году, в родном для себя Семипалатинске он встретил красивую девушку и женился на ней. Но это другая история, в которой войны, к счастью, больше не было. Об этом и фотография.

Фото: архив Ерлана Байжанова