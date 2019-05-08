8 мая
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В Новосибирске утвержден график отключений горячей воды

Главная Общество
Новосибирск
17:19 8 Мая 2019
горячая, вода, отключения
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Новосибирске отопительный сезон завершится 10 мая. Соответствующее постановление подписал мэр Анатолий Локоть, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Новосибирская теплосетевая компания» начнет испытания тепловых сетей уже 13 мая. Они продлятся до середины июля. Работы будут вестись круглосуточно. В связи с этим городские власти утвердили график отключения горячей воды.

Карта отключений в мае выглядит следующим образом.

13-19 мая зона ТЭЦ-4: улицы 5-6 м-нов Курчатова, Красных зорь, Рассветная, Тайгинская, Тюленина, Земнухова, Мясниковой, Свечникова, Гребенщикова, Родники, Северного поселка по ул. Фадеева, Игарская;

13-26 мая правобережная зона ТЭЦ-2: ул. Большевистская, Фабричная, Кубановская, Владимировская, Революции, Щетинкина, Урицкого, Салтыкова-Щедрина, Комсомольский проспект, Шамшурина, проспект Димитрова, Максима Горького – в Центральном округе.

Зона Кировской районной котельной: ул. Комсомольская, Чигорина, Герцена, Оловозаводкая (Северо.-Чемской жилмассив), Урманова, Кожевникова, Оловозаводская, Аникина, Обогатительная, 20 Партсъезда (м-н Бугринская роща), Бетонная, Бурденко, Тульская, Мира, Петухова, Зорге, Громова, Д. Шмонина, Виктора Уса, Паласса, Сибиряков-Гвардейцев (Затулинский жилмассив), Акатуйский жилмассив; жилой комплекс Матрешкин двор, Северный проезд.

В Ленинском районе часть Станиславского жилмассива, ул. 40 лет Комсомола, Молодости, Смоленская, Приморская, Гидромонтажная, Динамовцев, Бердышева, Печатников, Энгельса, Ветлужская, Софийская, Мухачева, Красноуфимская, Новоморская.

18-28 мая зона ТЭЦ-2: ул. Планировочная, Котовского, Горская и на спуске к пляжу у Октябрьского моста.

20-26 мая зона ТЭЦ-4: ул. Объединения, Макаренко, Столетова, Дунаевского, Пятницкого, А. Невского, Б. Хмельницкого, Народная, Театральная, Учительская, Краснодонский 1-й, 2-й переулки.

Фото: сайт «Сибирской генерирующей компании»

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Россияне предпочитают смотреть советские фильмы о Великой Отечественной войне

Россияне предпочитают смотреть советские фильмы о Великой Отечественной войне

8 Мая 2019 г.
В том, что они лучше современных, уверены 55% участников опроса ВЦИОМ
Новости Новосибирска: Две новосибирские девушки спаслись после лавины в алтайских горах

Две новосибирские девушки спаслись после лавины в алтайских горах

8 Мая 2019 г.
Спастись удалось Наталье Антоновой и Екатерине Полянской
Новости Новосибирска: Вторая волна паводка в Сибири выглядит нестрашной

Вторая волна паводка в Сибири выглядит нестрашной

8 Мая 2019 г.
Специалисты не ждут от нее неприятных сюрпризов
Новости Новосибирска: Новосибирских туристов накрыло лавиной на Алтае

Новосибирских туристов накрыло лавиной на Алтае

8 Мая 2019 г.
Трагедия произошла на Траверсе Металлург
Новости Новосибирска: «Радио Сибирь» поздравит своих слушателей с Днём Победы

«Радио Сибирь» поздравит своих слушателей с Днём Победы

7 Мая 2019 г.
«Радио Сибирь» отметит этот день спецпроектом «День Победы»
Новости Новосибирска: Глава РАО: Культура авторского права в РФ сформирована и будет развиваться дальше

Глава РАО: Культура авторского права в РФ сформирована и будет развиваться дальше

7 Мая 2019 г.
Сегодня РАО работает над унификацией и автоматизацией всех процессов, связанных с авторским правом
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: В праздники туристы принесли китайской столице 7,85 млрд юаней

В праздники туристы принесли китайской столице 7,85 млрд юаней

6 Мая 2019 г.
В Пекине побывало 6,85 млн гостей
Новости Новосибирска: «Стелла» из «Изумрудного города» выглядит на 308,9 млн рублей

«Стелла» из «Изумрудного города» выглядит на 308,9 млн рублей

6 Мая 2019 г.
Долгострой на ул. Есенина в Новосибирске прошел оценку
Новости Новосибирска: Строящийся пекинский аэропорт начал получать топливо

Строящийся пекинский аэропорт начал получать топливо

7 Мая 2019 г.
Строительство аэропорта Дасин предполагается завершить к 30 июня 2019 года
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356