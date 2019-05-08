В Новосибирске утвержден график отключений горячей воды

В Новосибирске отопительный сезон завершится 10 мая. Соответствующее постановление подписал мэр Анатолий Локоть, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Новосибирская теплосетевая компания» начнет испытания тепловых сетей уже 13 мая. Они продлятся до середины июля. Работы будут вестись круглосуточно. В связи с этим городские власти утвердили график отключения горячей воды.

Карта отключений в мае выглядит следующим образом.

13-19 мая зона ТЭЦ-4: улицы 5-6 м-нов Курчатова, Красных зорь, Рассветная, Тайгинская, Тюленина, Земнухова, Мясниковой, Свечникова, Гребенщикова, Родники, Северного поселка по ул. Фадеева, Игарская;

13-26 мая правобережная зона ТЭЦ-2: ул. Большевистская, Фабричная, Кубановская, Владимировская, Революции, Щетинкина, Урицкого, Салтыкова-Щедрина, Комсомольский проспект, Шамшурина, проспект Димитрова, Максима Горького – в Центральном округе.

Зона Кировской районной котельной: ул. Комсомольская, Чигорина, Герцена, Оловозаводкая (Северо.-Чемской жилмассив), Урманова, Кожевникова, Оловозаводская, Аникина, Обогатительная, 20 Партсъезда (м-н Бугринская роща), Бетонная, Бурденко, Тульская, Мира, Петухова, Зорге, Громова, Д. Шмонина, Виктора Уса, Паласса, Сибиряков-Гвардейцев (Затулинский жилмассив), Акатуйский жилмассив; жилой комплекс Матрешкин двор, Северный проезд.

В Ленинском районе часть Станиславского жилмассива, ул. 40 лет Комсомола, Молодости, Смоленская, Приморская, Гидромонтажная, Динамовцев, Бердышева, Печатников, Энгельса, Ветлужская, Софийская, Мухачева, Красноуфимская, Новоморская.

18-28 мая зона ТЭЦ-2: ул. Планировочная, Котовского, Горская и на спуске к пляжу у Октябрьского моста.

20-26 мая зона ТЭЦ-4: ул. Объединения, Макаренко, Столетова, Дунаевского, Пятницкого, А. Невского, Б. Хмельницкого, Народная, Театральная, Учительская, Краснодонский 1-й, 2-й переулки.

Фото: сайт «Сибирской генерирующей компании»