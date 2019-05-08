Россияне предпочитают смотреть советские фильмы о Великой Отечественной войне

В том, что они лучше современных, уверены 55% участников опроса ВЦИОМ. Больше всего жителям РФ нравятся «В бой идут одни «старики», «А зори здесь тихие» и «Они сражались за Родину».

Советские фильмы дают зрителям ощущение достоверности, поскольку снимались очевидцами событий и на основе качественной литературы, отмечают опрошенные «Известиями» эксперты.

При этом 16% респондентов считают, именно современные фильмы о войне лучше советских. А 20% заявили, что не видят между советским и современным кино никакой разницы.

Стоп-кадр из фильма «В бой идут одни старики»