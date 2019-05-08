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Две новосибирские девушки спаслись после лавины в алтайских горах

Главная Общество
Новосибирск
14:48 8 Мая 2019
туристы, мчс, лавина
Автор: Sibnovosti.ru
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Стали известны имена двух новосибирских девушек, оставшихся в живых после того, как группу туристов накрыло лавиной в Горном Алтае. Спастись удалось Наталье Антоновой и Екатерине Полянской, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Имена уцелевших назвал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. По его словам, всего в группе было девять туристов из Новосибирска и наукограда Кольцово. Наталья Антонова и Екатерина Полянская только спустя двое суток после ЧП смогли добраться до населенного пункта и сообщить о лавине МЧС.

В сообщении главного управления МЧС по Республике Алтай семь туристов названы «пропавшими без вести». На место происшествия отправилась группа спасателей, включая четыре кинологических расчета. В операции участвуют два вертолета. Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин пообещал, что будут приняты все меры для поиска пропавших.

«Дополнительно в готовность приведены 10 спасателей и 1 кинологический расчет из г. Красноярск и 4 горноспасателя Аварийно-спасательной службы Республики Алтай», - рассказали в главном управлении МЧС по Новосибирской области.

Летом 2015 года в том же Кош-Агачском районе погибло четверо томских туристов. Они попали под проливной дождь и замерзли, так как из-за камнепада помощь пришла слишком поздно.

Фото: страница мэра Новосибирска Анатолия Локтя в соцсети Facebook

 

 

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