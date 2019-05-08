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Вторая волна паводка в Сибири выглядит нестрашной

Главная Общество
Новосибирск
14:07 8 Мая 2019
паводок, мчс, прогноз
Автор: Sibnovosti.ru
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Специалисты не ждут неприятных сюрпризов от второй волны паводка в Сибири. О гидрологическом прогнозе сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Прогноз прозвучал на заседании межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в Сибирском федеральном округе (СФО). Его провел полпред президента РФ Сергей Меняйло.

По данным участников заседания, первая волна паводка не нанесла большого урона. В 10 регионах в общей сложности было подтоплено 25 жилых домов, 339 приусадебных участков, четыре моста и 19 участков автодорог.

«У нас вообще уникальная ситуация – мы прошли ледоход при, скажем так, ниже средних многолетних уровней», - рассказал об особенностях этого года руководитель Верхне-Обского бассейнового водного управления Росводресурсов Василий Борисенко.

По данным начальника главного управления МЧС по Новосибирской области Виктора Орлова, спасатели продолжают держать на контроле гидрологическую обстановку в Новосибирской, Томской и Омской областях, где еще имеет место подтопление приусадебных участков.  

«Проблема у нас сегодня на Иртыше. Там подъем воды в сутки до 21 см. Что самое интересное, в Омской области растет уровень озер. На озере Оглухино уровень составил 271 см, превысив на 27 см весь многолетний период наблюдений с 1971 года. Причина – перенасыщение почвы и уровень грунтовых вод. На сегодня проблема на Иртыше у города Тара, там вода вышла на пойму», - отметил, в свою очередь, начальник департамента Росгидромета по СФО Александр Гритчин.

Члены межведомственной комиссии сошлись во мнении, что из-за сравнительно небольших запасов снега в горах Южной Сибири ждать бед от второй волны паводка можно только в случае обильных и продолжительных осадков.

«Риск возникновения чрезвычайных ситуаций ожидается минимальный», - резюмировал Виктор Орлов.

Фото: страница главного управления МЧС по Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте»

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