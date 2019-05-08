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Новосибирских туристов накрыло лавиной на Алтае

Главная Общество
Новосибирск
12:26 8 Мая 2019
погиб, мчс, туристы
Автор: Sibnovosti.ru
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Семь человек, по предварительным данным, погибло под снежной лавиной в Республике Алтай. О трагедии в горах на юге региона сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Главное управление МЧС по Республике Алтай получило сообщение о трагедии в 10:45. По данным ведомства, ЧП случилось в 36 км от села Бельтир в Кош-Агачском районе Республики Алтай еще 6 мая.

«На подъеме Траверс Металлург под лавину попала туристическая группа из города Новосибирск в составе 9 человек. По имеющейся информации 7 человек погибли», - сообщили в республиканском управлении МЧС.

На место отправилась группа спасателей со служебными собаками.

Пик Металлург расположен в северном отроге Южно-Чуйского хребта между долинами рек Талдура и Атбажи. Его высота составляет почти 4 км.

Фото: сайт туристского клуба Новосибирского государственного университета

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