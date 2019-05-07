«Радио Сибирь» поздравит своих слушателей с Днём Победы

Старейшая радиосеть «Радио Сибирь» готовится поздравить всех слушателей с 74-й годовщиной Великой Победы! В этот торжественный день, важный для каждой семьи и каждого гражданина, миллионы людей воздадут дань уважения беспримерному подвигу нашего народа.

«Радио Сибирь» отметит один из самых любимых праздников россиян спецпроектом «День Победы», который на протяжении дня будет звучать на волнах радиостанции. 9 мая 2019 года в начале каждого часа будут радовать те самые песни Победы, которые стали равноценными участниками боевых действий вместе с людьми. Также радиостанция представит всем слушателям уникальный проект о героях-сибиряках, внесших свой неоценимый вклад в общую Победу. Пять личных историй о ребятах из Томска, Мурманска, Алтайского Края, Новосибирской области и об их патриотизме, солдатской дружбе, любви к ближним и Родине прозвучат в эфире «Радио Сибири» в великий праздник нашей страны и всего мира.

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«Радио Сибирь» – старейшая (27 лет на рынке) радиосеть в Сибирском регионе с вещанием в крупнейших городах Сибири и аудиторией 6 млн человек. В 2015 году подписала меморандум с «Международным радио Китая» об обмене радио- и ТВ-контентом для углубления российско-китайского сотрудничества в экономической, политической и социальной сферах.