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Глава РАО: Культура авторского права в РФ сформирована и будет развиваться дальше

Главная Общество
Новосибирск
10:51 7 Мая 2019
россия, права, культура
Автор: Sibnovosti.ru
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Председатель правления Российского авторского общества (РАО) Максим Дмитриев в интервью TV BRICS https://tvbrics.com/tv-shows/bricstervyu/show/maksim-dmitriev-ob-avtorskikh-pravakh/ рассказал, как соблюдаются авторские права в России и какие нововведения и реформы произошли в этой сфере за прошедшие несколько лет, сообщает корр. www.sibnovosti.ru/  

«Сегодня РАО работает над унификацией и автоматизацией всех процессов, связанных с авторским правом. Мы создали систему единого окна, мы сделали единую систему регистрации. – рассказал Максим Дмитриев. -  То есть автор может прийти и зарегистрировать свои объекты сразу в трех организациях, придя в одно место».

«Плюс мы предлагаем дополнительные сервисы, которые позволяют регистрировать объекты собственности и получать необходимые свидетельства удаленно», - добавил он.

По его словам, сегодня можно говорить не о структуре, а о способе потребления контента. «Раньше покупали носитель, потом появились сервисы по загрузке контента (скачиванию его на устройства). Сейчас рынок захватил стриминг – это то, что позволяет вам формировать ваши предпочтения, плейлисты и пр.», - сказал Дмитриев.  

«В целом культура авторского права в России сформирована, но она будет развиваться и дальше, исходя из изменений самого рынка и самого понятие потребления объектов авторского права», - подчеркнул он.

Фото svopi.ru

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