«Современный русский» получил высокую оценку участников XIV Конгресса МАПРЯЛ

Международный проект «МКР-Медиа» был специально отмечен в резолюции XIV Конгресса МАПРЯЛ как пример успешного применения обучающих медиаресурсов в РКИ. Портал проекта, по мнению российских и зарубежных русистов, требует активной популяризации, т.к. содержит уникальные материалы, предназначенные для преподавания и изучения русского языка.

Проект был представлен на секции «Русский язык в Интернете» и вызвал большой интерес присутствующих. Собравшиеся отметили разнообразие направлений проекта и их практикоориентированность, ценность контента портала http://www.oshibok-net.ru, а также то, что разработанные в проекте просветительские и образовательные медиаресурсы по русскому языку находятся в открытом доступе. Особого внимания были удостоены материалы мультимедийного образовательного ресурса «Ближе к России. Омск», разработанного при грантовой поддержке фонда «Русский мир», аудиоролики из цикла «Нескучный русский» и серия передач «Как это будет по-русски?» для TV BRICS.

После Конгресса презентация проекта «МКР-Медиа» прошла в Духовно-культурном центре им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия при Успенском кафедральном соборе. По мнению руководителей центра, преподаватели русского языка испытывают большие трудности в своей работе, т.к. в условиях уменьшения часов на преподавание русской филологии в школах Казахстана сложно поддерживать живой интерес к языку. В планах ДКЦ организация детских воскресных классов, где развитию русской речи будет уделяться особое внимание.

Присутствовавшие на встрече преподаватели факультета русского языка и образовательных дисциплин РУДН отметили высокое качество разработанных в проекте мультимедийных образовательных ресурсов, позволяющих сделать более эффективным преподавание русского языка как иностранного, и пригласили к участию в международном форуме «Современные форматы обучения русскому языку: российский и зарубежный опыт».

Деятельность XIV Конгресса Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) осуществлялась по четырнадцати направлениям, в работе которых было задействовано около 500 специалистов в области русской филологии и культуры из 45 стран мира. Основной научной площадкой стал Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилёва. Организовали мероприятие МАПРЯЛ, Казахстанская ассоциация преподавателей русского языка и литературы и фонд «Русский мир».