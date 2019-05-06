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Следователи ищут причину крушения Sukhoi Superjet 100

Главная Общество
Новосибирск
18:58 6 Мая 2019
катастрофа, следствие, погиб
Автор: Sibnovosti.ru
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У органов следствия есть несколько версий причин пожара на самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево. О ходе расследования сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Версии привела официальный представитель СКР Светлана Петренко после совещания, которое провел председатель комитета Александр Бастрыкин со следователями главного управления по расследованию особо важных дел СКР. В их числе, недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, техническая неисправность, неблагоприятные погодные условия.

«В ходе оперативного совещания Александр Бастрыкин дал указание тщательно исследовать все обстоятельства, предшествовавшие трагедии, установить причины и условия, повлекшие тяжкие последствия, и всех без исключения лиц, чьи действия или бездействие стали причиной гибели людей», - сообщила она.

«Основная версия – удар молнии в самолет, после чего у самолета отказала автоматика. При посадке, по предварительным данным, самолет дважды ударился о взлетную полосу и загорелся», - рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Как писали Sibnovosti.ru, Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после почти 30 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. В катастрофе погиб 41 человек.

«Экипаж воздушного судна сделал все для спасения пассажиров и оказания срочной помощи пострадавшим. К сожалению, всех спасти не удалось», - говорится в сообщении «Аэрофлота».

Фото: сайт Следственного комитета России

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