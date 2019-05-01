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«Монстрация» прошла по Новосибирску

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Новосибирск
14:39 1 Мая 2019
карнавал, акция, выставка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Первомайская «Монстрация» вновь прошла по центральной магистрали Новосибирска Красному проспекту. На этот раз главным лозунгом по преимуществу молодежной акции с элементами карнавала был выбран «Городу нужны мы, а не эта тряпка». По традиции он был начертан на транспаранте, который держала первая шеренга «монстрантов». После завершения акции многие ее участники сдали принесенные с собой лозунги в Городской центр изобразительных искусств, где работает выставка, посвященная «Монстрации».

Фото: Sibnovosti.ru, страница Артема Лоскутова в соцсети Facebook

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