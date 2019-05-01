«Монстрация» прошла по Новосибирску

Первомайская «Монстрация» вновь прошла по центральной магистрали Новосибирска Красному проспекту. На этот раз главным лозунгом по преимуществу молодежной акции с элементами карнавала был выбран «Городу нужны мы, а не эта тряпка». По традиции он был начертан на транспаранте, который держала первая шеренга «монстрантов». После завершения акции многие ее участники сдали принесенные с собой лозунги в Городской центр изобразительных искусств, где работает выставка, посвященная «Монстрации».

Фото: Sibnovosti.ru, страница Артема Лоскутова в соцсети Facebook