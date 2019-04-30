Майские обновления на «Первом Интернациональном Радио ПИ FM»

Редакция «Первого Интернационального Радио ПИ FM» провела массовый субботник и приготовила важные майские обновления для всех своих слушателей!

Пакет эфирного оформления полностью обновится к Празднику весны и труда: с 1 мая на «ПИ FM» появятся новые джинглы, войсдропы, бриджи и остальная эфирная «одежда».

Кроме того, с начала мая по выходным дням 1 раз в час будет звучать рубрика «Кинопауза». Специально для слушателей радиостанции редакция тщательно отобрала и подготовила самые любимые музыкальные композиции из «Золотого фонда» советских фильмов, таких как: «Гардемарины, вперед!», «Три мушкетера», «Кавказская пленница» и многих других.

Изменения также коснулись плейлистов «Первого Интернационального Радио ПИ FM». В преддверии майских праздников расширена и обновлена музыкальная база радиостанции, чтобы еще больше русскоязычных хитов всех времен звучали в радиоприемниках по всей стране!

Напомним, что новый проект медиахолдинга «МКР-МЕДИА» - радиостанция «Первое Интернациональное Радио FM» - стремительно расширяет географию вещания: на данный момент ее можно услышать в FM-эфире 29 городов России, а также через online на сайте https://pifm.ru/, в приложениях для платформ Android и iOS и через непосредственное спутниковое вещание. В ближайшее время радиовещание начнется в крупном промышленном центре Урала – Перми.