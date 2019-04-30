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Фильмы телеканала «Продвижение» отобраны для показа на Международном фестивале инновационного кино в Индии

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Новосибирск
19:55 30 Апреля 2019
индия, фильмы, показ
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Семейно-развлекательный телеканал «Продвижение» будет презентован на площадке Международного фестиваля инновационного кино в Индии, который состоится с 1 по 5 мая 2019 года в крупнейшем в стране научном и индустриальном центре, одном из наиболее динамично развивающихся городов Азии - городе Бангалор.

В рамках программы показа на фестивале будут продемонстрированы более 100 фильмов разных жанров, в том числе 2 короткометражных документальных фильма ТК «Продвижение», лауреаты международных киноконкурсов: «Национальные особенности российского туризма» и «Новая жизнь мертвого города Скрунда-1».

«Мы покажем на большом экране российские художественные, короткометражные и документальные фильмы в течение 5 дней в то время, когда на фестивале ожидается присутствие более 10 000 участников. Этот фестиваль представляет собой идеальную площадку для демонстрации творческих талантов создателей фильмов со всего мира огромному киносообществу из различных штатов Индии, а также из разных стран», - заявила креативный директор фестиваля Упасана Миттал.

В рамках панельной дискуссии,  посвященной перспективам развития национальных телевизионных каналов, примут участие программный директор ТК «Продвижение» Сергей Симаков и автор отобранных для кинопоказа в Индии фильмов Жанна Толстикова.

Участники и гости Международного фестиваля инновационного кино узнают о возможностях дистрибуции контента на российском канале, и - о технологических возможностях производства качественного кино- и телеконтента на базе аппаратно-студийного комплекса, базирующегося  в Омске. Также представители семейно-развлекательного телеканала расскажут гостям мероприятия о перспективах международного co-production с российскими производителями - Омской телевизионной компанией.

Справка о Международном фестивале инновационного кино:

Масштабное мероприятие, в котором примут участие представители  кино- и телекомпаний из 19 стран мира, будет проводиться на территории «киногорода» - тематического парка Film City, занимающего более 200 тыс. кв. м., функционирующего с 2008 года. Для посещения гостям кинофестиваля будут доступны три локации:  инфраструктура кинопроизводства, куда входят студии, продакшн-базы для реалити и других телешоу; тематический парк развлечений с посещаемостью более 600 000 человек в день и инновационная киноакадемия, связанная с главным Университетом города Бангалор.

Задача фестиваля заключается в создании международной площадки для сотрудничества региональных, национальных и международных кино- и телепроизводителей. Странам-участницам предлагается продемонстрировать свои достижения в сфере кино, культуры, чтобы сделать возможными международное сотрудничество в этой сфере, совместное производство контента. 

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