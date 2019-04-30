Ураган с дождем промчался по Новосибирску

Неожиданно сильным оказался натиск сильного ветра и дождя сегодня в Новосибирске. Пострадавших, по предварительным данным, нет, но материальный ущерб в ряде случаев оказался заметным, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Новосибирская служба эвакуации АСТ-54 зафиксировала инциденты в различных частях города. Например, по ее данным, на причале Речного вокзала металлическая конструкция ударила по трем авто, на ул. Большевистской у Бугринского моста опрокинулась автобусная остановка.

На ул. Дунайской ветер смел крышу у цветочного магазина, на перекрестке ул. Бориса Богаткова и ул. Есенина – светофор.

Циклон прошелся и по соседнему региону. В Томске крыша одного из зданий упала на ЛЭП. В результате, без электроэнергии оказалось около 20 тыс. человек.

Фото: страница новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте»