Истекает срок подачи налоговых деклараций для физлиц

До конца дня 30 апреля декларацию 3-НДФЛ должны подать налогоплательщики, если в 2018 году они продали квартиру, которая была в их собственности менее пяти лет, получали дорогие подарки не от близких родственников, выигрывали в лотерею, сдавали имущество в аренду или получали доход от зарубежных источников.

Отчитаться о доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты.

Заплатить начисленный в декларации налог необходимо до 15 июля 2019 года.

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин в интервью «Ъ» рассказал, как проходит декларационная кампания по НДФЛ в 2018 году. «За период декларационной кампании этого года по НДФЛ физлица подали 5,8 млн деклараций. Это больше на 6,4%, чем за прошлый год. 65,5 млрд руб. будет уплачено в бюджет — на 6% больше, чем в 2017 году», - сказал глава ФНС.