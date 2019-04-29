III Международный фестиваль «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС» в Ставрополе

Мероприятие будет приурочено к открытию года председательства Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества и пройдет в период с 4 по 9 июня 2019 года.

Участниками Фестиваля станут 2,5 тыс. человек из 23 стран БРИКС и ШОС: из России, Бразилии, ЮАР, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Афганистана, Азербайджана, Армении, Камбоджи, Непала, Индии, Ирана, Пакистана, Монголии, Беларуси, Турции, Шри-Ланки. Специальными гостями Фестиваля станут участники из Австрии, Вьетнама и Грузии.

«Это событие имеет большое значение для России. Фестиваль, безусловно, станет эффективной площадкой для укрепления добрососедских отношений, развития культурных и общественно-политических связей между молодежью наших стран», – отмечает Председатель Российского Союза Молодежи Павел Красноруцкий.

По итогам Фестиваля примут резолюцию - план конкретных мероприятий, которые будут реализованы профильными ведомствами и молодежными организациями стран БРИКС и ШОС в 2019-2020 гг.

В документ войдут такие проекты, как ежегодное проведение Международного фестиваля «Студенческая весна стран СНГ», запуск Международного молодежного бизнес-инкубатора на пространстве стран-участниц ШОС, активизация деятельности Международного молодежного информационного агентства ШОС, создание Международной ассоциации тренеров молодежи и многое другое.

В качестве экспертов, модераторов, почетных гостей Фестиваля пригласили около 100 известных политиков, журналистов, мировых звезд эстрады, российских видных общественных деятелей, представителей официальных лиц стран-участниц Фестиваля. Трансляция гала-концерта Фестиваля запланирована на одном из федеральных каналов.

Фото: ruy.ru