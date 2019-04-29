«Первое Интернациональное Радио ПИ FM» теперь в Анапе

«Первое Интернациональное Радио ПИ FM» начало вещание на Черном море! 29 апреля радиостанция вышла в эфир города-курорта Анапы. С сегодняшнего дня более 75 тысяч радиослушателей Города воинской славы, расположенного на побережье Черного моря в Краснодарском крае, смогут услышать популярные русскоязычные музыкальные хиты в эксклюзивной танцевальной обработке на волне 87.5 FM.

Напомним, что новый проект медиахолдинга «МКР-МЕДИА» - радиостанция «Первое Интернациональное Радио FM» - стремительно расширяет географию вещания: на данный момент ее можно услышать в FM-эфире 28 городов России, а также через online на сайте https://pifm.ru/, в приложениях для платформ Android и iOS и через непосредственное спутниковое вещание. В ближайшее время радиовещание начнется в крупном промышленном центре Урала – Перми. Таким образом, Анапа стала 30-м городом радиосети «Первого Интернационального Радио ПИ FM».