Новосибирская полиция показала студентам «спецоперацию»

На территории Сибирского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы прошли показательные выступления сотрудников отряда специального назначения «Гром» управления по контролю за оборотом наркотиков главного управления МВД по Новосибирской области. В них также приняли участие специалисты центра кинологической службы ведомства со служебными собаками. Помимо прочего, полицейские показали студентам «спецоперацию», задержав автомобиль с условными преступниками.

Фото: пресс-служба Сибирского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы