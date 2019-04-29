Мэрия Новосибирска расставила колонны на Красном проспекте

В Новосибирске 1 мая пройдет сразу несколько шествий, организованных различными политическими и общественными силами в связи с Праздником весны и труда. Мэрия утвердила порядок перемещения праздничных колонн по центру города, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Партийные колонны начнут движение по Красному проспекту от его пересечения с ул. Писарева до пл. Ленина в 10:00. При этом, коммунистам отвели нечетную сторону проспекта, а единороссам – четную.

Сотрудники организаций социальной сферы, представители различных ветвей власти также двинутся по Красному проспекту, причем по обеим его сторонам. Но стартовать они будут от ул. Достоевского. Колонне трудовых коллективов предстоит пройти по главному проспекту Новосибирска меньше всего – она начнет движение от ул. Гоголя.

Все эти колонны соберутся в 11:00 на пл. Ленина, где их ждет часовая праздничная программа.

«Молодежное шествие, посвященное Празднику Весны и Труда, пройдет с 12:00 до 14:30 по Красному проспекту: от ул. Гоголя до ул. Орджоникидзе, далее по ул. Орджоникидзе до сквера Авиаторов (ул. Орджоникидзе,18)», - говорится в сообщении пресс-центра мэрии.

Здесь идет речь о «Монстрации» - традиционном для Новосибирска молодежном шествии с элементами карнавала. Как сообщали Sibnovosti.ru, в начале апреля городские власти согласовали «Монстрацию». Предполагается, что на этот раз в ней примут участие около 5 тыс. человек.