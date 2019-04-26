Проект «Современный русский» будет представлен на международном форуме русистов в Нур-Султане

XIV Конгресс Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), который пройдет в столице Казахстана, соберет около 500 специалистов в области русской филологии и культуры. Пришлют своих делегатов для участия в масштабном форуме 33 страны мира. В работе Конгресса задействованы руководители государственных ведомств, главы дипломатических представительств, представители международных организаций, ректоры вузов России, Казахстана, стран ближнего и дальнего зарубежья, известные мировые ученые и общественные деятели.

Конгресс, тема которого в этом году - «Русское слово в многоязычном мире», развернет свою работу на площадках Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилёва. Организуют мероприятие МАПРЯЛ и Казахстанская ассоциация преподавателей русского языка и литературы при поддержке фонда «Русский мир».

Во время Конгресса русистам будут представлены медиаресурсы международного информационно-просветительского проекта медиаходинга «МКР-Медиа» «Современный русский»: участники форума смогут ознакомиться с обучающим контентом портала http://www.oshibok-net.ru, а также с просветительскими аудио- и видеоматериалами проекта.

«На предыдущем Конгрессе МАПРЯЛ, который проходил в 2015 г. в Гранаде, мы рассказывали русистам об успешном взаимодействии международного проекта МКР-Медиа «Современный русский» с российской и зарубежной аудиторией. Во время XIV Конгресса МАПРЯЛ основное внимание мы уделим разработанным в проекте мультимедийным образовательным ресурсам, которые помогут коллегам из разных стран сделать преподавание русского языка более эффективным и методически разнообразным, - рассказывает Тамара Скок, директор департамента инновационных лингвистических проектов МКР-Медиа. - Материалы портала http://www.oshibok-net.ru, справочной страницы https://ask.fm/russian, просветительский аудио- и видеоконтент, банк методических статей, телепередачи для Международной сети TV BRICS и другие мультимедийные образовательные ресурсы проекта, размещенные в открытом доступе, в значительной степени способствуют освоению русской филологии иностранными студентами и облегчают труд преподавателей. Уверены, коллеги по достоинству оценят образовательные медиаресурсы, разработанные специалистами МКР-Медиа в содружестве с Омской телевизионной компанией и “Радио Сибирь”».

Повестка дня предстоящего мероприятия охватывает 14 тематических направлений, раскрывающих ключевые аспекты исследования и функционирования русского языка в современном мире: от социолингвистических подходов к изучению русского языка до методики преподавания русского языка как родного, неродного, иностранного и изучения языковых процессов в интернет-среде. На Конгресс приезжают, чтобы обменяться опытом, русисты из Австрии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Грузии, Индии, Ирландии, Испании, Канады, Китая, Кыргызстана, Ливана, Марокко, Молдовы, Монголии, Нидерландов, Польши, России, Румынии, Словакии, США, Таиланда, Турции, Украины, Финляндии, Чехии, Швейцарии, Японии и других стран.

Участие в форумах с такой широкой географией позволяет вовлечь представителей российского и зарубежного профессионального сообщества в деятельность международного проекта «Современный русский», предоставляющего качественный образовательный медиаконтент для преподавания и дистанционного изучения русского языка.

О Конгрессе на портале проекта: http://www.oshibok-net.ru/news/230.html

Фото: kloop.kg