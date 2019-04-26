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Международная сеть TV BRICS вручила награды победителям Фестиваля «МЭФИ 2019»

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Новосибирск
15:52 26 Апреля 2019
москва, тв, брикс, награда
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Торжественная церемония награждения победителей Фестиваля-конкурса телевизионного творчества студентов «МЭФИ» состоялась 25 апреля 2019 года в Российском Университете Дружбы Народов. Директор департамента по интернет-продвижению холдинга «МКР-МЕДИА» Станислав Пичкалев и креативный продюсер Международной сети TV BRICS Евгений Бедняков лично поздравили и вручили грамоту авторам короткометражного фильма «Fake News», одержавшего победу в специальной номинации Международной сети TV BRICS «КиноБРИКСтер».

Также наградами были отмечены работы в номинациях: «Лучшая авторская идея», «Лучшее сценарное воплощение», «Лучшая операторская работа», «Лучшее музыкальное решение» и др.

Фестиваль-конкурс телевизионного творчества традиционно проводится на филологическом факультете РУДН с 1996 года. В состав жюри приглашаются известные деятели российской культуры, творческие работники телевидения, представители профильных образовательных учреждений.  Мероприятие призвано повысить профессиональный уровень обучающихся по направлению «Журналистика» и общую культуру молодежи, способствовать установлению и развитию творческих контактов, передаче опыта и идей от представителей СМИ студентам-участникам Фестиваля.

Подробности – на сайте http://tvbrics.com и в социальных сетях Международной сети.

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