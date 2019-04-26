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В Новосибирске создали интерактивную карту для фанатов «Игры престолов»

Главная Общество
Новосибирск
14:33 26 Апреля 2019
карта, сериал, фанаты
Автор: Sibnovosti.ru
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В электронной базе новосибирской компании 2ГИС появилась детальная интерактивная карта Семи Королевств и окружающих его земель, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Это место действия романов «Песня Льда и Огня» Джорджа Мартина и снятого по ним сериала «Игра престолов».

Проект реализован совместно с Amediateka Home of HBO. Вся информация представлена на русском языке.

«На вкладке «Интересное в Вестеросе и Эссосе» можно найти тематический путеводитель – где устраивают лучшие битвы сезона, в каких городах безупречный шопинг и что надо знать тому, кто решил стать братом Ночного Дозора», - порадовал фанатов сериала 2ГИС.

На канале HBO в настоящее время идет восьмой, заключительный сезон «Игры престолов». Но киноистория мира Джорджа Мартина на этом, по-видимому, не закончится. В июне прошлого года HBO одобрил пилот приквела «Игры престолов», сценаристами которого стали Джейн Голдман и Джордж Мартин.

Фото: электронный справочник 2ГИС

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