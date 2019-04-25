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После отравления шаурмой в Новосибирске следователи проводят проверку

Главная Общество
Новосибирск
19:00 25 Апреля 2019
следствие, отравление, проверка
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске следователи проводят проверку после массового отравления. Причиной отравления, по предварительным данным, стала шаурма, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По информации следственного управления СКР по Новосибирской области, отравления получило 13 человек. В сообщении на сайте ведомства говорится, что они покупали еду в точках общественного питания «Ростовская шаурма», а потом попали в больницу.

«… Следователем следственного отдела по Ленинскому району… организовано проведение процессуальной проверки по факту отравления 13 жителей города Новосибирска, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ», - уточнили в следственном управлении.

В ч. 1 ст. 238 УК РФ говорится о производстве, хранении или перевозке в целях сбыта либо сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Как сообщили ТАСС в новосибирском минздраве, пять из 13 отравившихся находятся в стационаре. У них диагностирован сальмонеллез.

Фото: pixabay.com

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