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Радиостанция «Первое Интернациональное Радио ПИ FM» выиграла частоту в Перми

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Новосибирск
18:21 25 Апреля 2019
урал, радиостанция
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«Первое Интернациональное Радио ПИ FM» совсем скоро станет доступным для слушателей из Перми: по результатам конкурса, проведенного 24 апреля 2019 года, радиостанция получила частоту 93.9 FM в крупном научном, промышленном и культурном центре Урала.

В ближайшее время более миллиона радиослушателей в Перми услышат русскоязычные музыкальные хиты разных эпох и поколений в молодежной танцевальной обработке от «ПИ FM».

Напомним, что новый проект медиахолдинга «МКР-МЕДИА» - радиостанция «Первое Интернациональное Радио ПИ FM» - начала вещание 1 августа 2018 года. На данный момент ее можно услышать в FM-эфире 27 городов России, online на сайте https://pifm.ru/, в приложениях для платформ Android и iOS, а также через непосредственное спутниковое вещание.

«Первое Интернациональное Радио ПИ FM» – это квинтэссенция того, какой хочет видеть аудитория современную радиостанцию. Бесконечность, удивительность и космополитичность – три основных постулата программной концепции вещания «Первого  Интернационального Радио ПИ FМ», представленной на рассмотрение членам Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию. Эфирное наполнение радиостанции направлено на популяризацию российской музыки разных поколений как в России, так и за ее пределами.

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