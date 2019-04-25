«Радио Сибирь» зазвучит в Оренбургской области

Холдинг «МКР-МЕДИА» выиграл конкурс Роскомнадзора на получение права осуществлять наземное эфирное вещание радиостанции «Радио Сибирь» в Орске, расположенном в Оренбургской области. По результатам конкурса, проведенного 24 апреля 2019 года, концепция радиостанции была признана лучшей в конкурсе на право вещания в Орске, где «Радио Сибирь» займет частоту 106.7 FM.

В ближайшее время более двухсот тысяч жителей второго по численности населения и по промышленному значению города Оренбургской области смогут узнавать об актуальных событиях в России и мире и наслаждаться популярной музыкой на «Радио Сибирь».

На частотах «Радио Сибирь» можно услышать все необходимое для современных слушателей: новости региона, курсы валют, гороскопы, ситуацию на дорогах, прогноз погоды; специальные рубрики «Тема дня» о злободневной теме региона устами граждан, программа об интерьере, рубрика о домашних животных. Формат музыкального контента представлен легкими и ненавязчивыми плейлистами, которые регулярно обновляются.

Таким образом, старейшая радиоcеть Сибири, которая растет и развивается вместе со своими слушателями, вырастет до 24 городов вещания и продолжит радовать свою аудиторию интересной, актуальной и полезной информацией.