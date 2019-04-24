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Вступили в силу ограничения на ловлю рыбы в Оби

Главная Общество
Новосибирск
17:31 24 Апреля 2019
рыбалка, запрет, штрафы
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирской области начали действовать ограничения на ловлю рыбы в Оби. Они введены в связи с приближающимся нерестом, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным Верхнеобского территориального управления Росрыболовства, до 20 мая запрещен лов в Оби со всеми ее притоками, рукавами, протоками. Для рыбалки в бессточных озерах с впадающими в них реками срок ограничений другой – с 25 апреля по 25 мая.  

20 мая, сразу после истечения срока общего запрета, начинает действовать и продлится до 15 июня ряд других, локальных. Они касаются устья нижнего подходного канала Новосибирской ГЭС до деревни М. Кривощеково, а также районов населенных пунктов Почта, Белоярка, Ташара и Вятский Камешек. Запреты не распространяются только на ловлю с берега одной донной или поплавочной удочкой, спиннингом, фидером с общим количеством крючков не более двух у одного рыболова.

В Росрыболовстве напоминают, что нарушение правил карается штрафами в размере до 5 тыс. руб., а за грубые нарушения предусмотрена уголовная ответственность.

Фото: pixabay.com

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