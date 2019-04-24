Пожарные отстояли новосибирский поселок Курундус

Пожары, вызванные палом травы, нанесли ущерб не только в Забайкалье, где сгорело более 100 домов и строений. Аналогичный случай произошел вчера в Тогучинском районе Новосибирской области и едва не привел к большой трагедии, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По предварительным данным, в поселке Курундус сгорело три жилых дома и несколько строений. Обошлось без жертв. По данным главного управления МЧС по Новосибирской области, пожарным удалось предотвратить распространение огня и, в результате, спасти около 400 домов поселка.

«На месте продолжают работу пожарно-спасательные подразделения. К месту направлена оперативная группа ГУ МЧС. Дознавателям предстоит определить причину пожара и выявить виновных», - говорится в сообщении правительства области.

Уже возбуждены административные дела в отношении администрации и главы сельского совета. В ходе экстренного заседания областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности было решено предложить правоохранительным органам взять под особый контроль расследование ЧП.

Фото: сайт главного управления МЧС по Новосибирской области