24 апреля
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Пожарные отстояли новосибирский поселок Курундус

Главная Общество
Новосибирск
09:04 24 Апреля 2019
пожар, мчс, дома
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Пожары, вызванные палом травы, нанесли ущерб не только в Забайкалье, где сгорело более 100 домов и строений. Аналогичный случай произошел вчера в Тогучинском районе Новосибирской области и едва не привел к большой трагедии, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По предварительным данным, в поселке Курундус сгорело три жилых дома и несколько строений. Обошлось без жертв. По данным главного управления МЧС по Новосибирской области, пожарным удалось предотвратить распространение огня и, в результате, спасти около 400 домов поселка.

«На месте продолжают работу пожарно-спасательные подразделения. К месту направлена оперативная группа ГУ МЧС. Дознавателям предстоит определить причину пожара и выявить виновных», - говорится в сообщении правительства области.

Уже возбуждены административные дела в отношении администрации и главы сельского совета. В ходе экстренного заседания областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности было решено предложить правоохранительным органам взять под особый контроль расследование ЧП.

Фото: сайт главного управления МЧС по Новосибирской области

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: В Мультимедийном пресс-центре «МКР-МЕДИА» состоялся брифинг с главнокомандующим Вооружёнными силами Мьянмы

В Мультимедийном пресс-центре «МКР-МЕДИА» состоялся брифинг с главнокомандующим Вооружёнными силами Мьянмы

23 Апреля 2019 г.
СтаршиЙ генерал Мин Аунг Хлайн ответил на вопросы федеральных и региональных СМИ
Новости Новосибирска: Новосибирск вошел в топ-5 самых инновационных городов

Новосибирск вошел в топ-5 самых инновационных городов

20 Апреля 2019 г.
Таково мнение туристов
Новости Новосибирска: TV BRICS и ОКР ТВ заключили соглашение о сотрудничестве

TV BRICS и ОКР ТВ заключили соглашение о сотрудничестве

19 Апреля 2019 г.
Стороны планируют объединить свои творческие ресурсы и технические возможности
Новости Новосибирска: Агентство RAEX выбрало лучшие сибирские школы

Агентство RAEX выбрало лучшие сибирские школы

18 Апреля 2019 г.
Лучшая среди них по итогам поступления выпускников в вузы – новосибирский СУНЦ НГУ
Новости Новосибирска: Областное заксобрание заинтересовалось перезонированием земельных участков в Новосибирске

Областное заксобрание заинтересовалось перезонированием земельных участков в Новосибирске

17 Апреля 2019 г.
Депутаты хотят обратиться к мэрии за разъяснениями
Новости Новосибирска: Фестиваль дизайна «Красный проспект» проходит в Новосибирске

Фестиваль дизайна «Красный проспект» проходит в Новосибирске

15 Апреля 2019 г.
Фестиваль объединяет дизайнеров-профессионалов, студентов и учащихся профильных образовательных учреждений восьми государств
Новости компаний
19/04
«Сибирский цемент» подводит производственные итоги за первый квартал 2019 года.
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: В Китае появится первая станция для заправки автомобилей бензином и водородом

В Китае появится первая станция для заправки автомобилей бензином и водородом

19 Апреля 2019 г.
Она будет введена в строй в провинции Гуандун
Новости Новосибирска: Ритейлер «Холидей» покинул топ-10 новосибирских налогоплательщиков

Ритейлер «Холидей» покинул топ-10 новосибирских налогоплательщиков

23 Апреля 2019 г.
В минфине Новосибирской области подвели итоги первого квартала 2019 года
Новости Новосибирска: Республика Алтай снова пробивает проект железной дороги

Республика Алтай снова пробивает проект железной дороги

22 Апреля 2019 г.
Для оценки проекта создана рабочая группа с участим региона и ОАО РЖД
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356