В Мультимедийном пресс-центре «МКР-МЕДИА» состоялся брифинг с главнокомандующим Вооружёнными силами Мьянмы

Главнокомандующий Вооружёнными силами Республики Союз Мьянма старший генерал Мин Аунг Хлайн ответил на вопросы представителей ведущих федеральных и региональных СМИ во время короткого брифинга, который состоялся 22 апреля 2019 года в Мультимедийном пресс-центре «МКР-МЕДИА» в Омске. Военный лидер рассказал журналистам о борьбе с терроризмом, качествах настоящих солдат и отношении гражданского населения Мьянмы к Вооруженным силам, а также поделился своими впечатлениями от поездки по России:

«Я очень рад, что первое интервью состоялось именно в Сибири, ведь я первый человек из правительства Мьянмы, который посетил этот регион. Сибирь широко известна во всем мире, благодаря своим богатствам и суровому климату. И у меня сложилось впечатление, что ваша страна очень современная, но вместе с тем ее населяет простой и мирный народ. Для меня это очень памятный визит, который я никогда не забуду!»

Старший генерал Мин Аунг Хлайн также поблагодарил российскую сторону за теплый прием и с оптимизмом оценил возможность дальнейшего сотрудничества на межгосударственном уровне:

«Наша сегодняшняя беседа поможет в установлении отношений между двумя нашими странами», - подчеркнул Главнокомандующий Вооружёнными силами Республики Союз Мьянма.

В рамках визита в Российскую Федерацию делегация из Мьянмы также посетила Улан-Удэ и Иркутск.