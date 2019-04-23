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В Мультимедийном пресс-центре «МКР-МЕДИА» состоялся брифинг с главнокомандующим Вооружёнными силами Мьянмы

Главная Общество
Новосибирск
14:28 23 Апреля 2019
омск, сми, пресс-конференция, мьянма
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Главнокомандующий Вооружёнными силами Республики Союз Мьянма старший генерал Мин Аунг Хлайн ответил на вопросы представителей ведущих федеральных и региональных СМИ во время короткого брифинга, который состоялся 22 апреля 2019 года в Мультимедийном пресс-центре «МКР-МЕДИА» в Омске. Военный лидер рассказал журналистам о борьбе с терроризмом, качествах настоящих солдат и отношении гражданского населения Мьянмы к Вооруженным силам, а также поделился своими впечатлениями от поездки по России:

«Я очень рад, что первое интервью состоялось именно в Сибири, ведь я первый человек из правительства Мьянмы, который посетил этот регион. Сибирь широко известна во всем мире, благодаря своим богатствам и суровому климату. И у меня сложилось впечатление, что ваша страна очень современная, но вместе с тем ее населяет простой и мирный народ. Для меня это очень памятный визит, который я никогда не забуду!»

Старший генерал Мин Аунг Хлайн также поблагодарил российскую сторону за теплый прием и с оптимизмом оценил возможность дальнейшего сотрудничества на межгосударственном уровне:

«Наша сегодняшняя беседа поможет в установлении отношений между двумя нашими странами», - подчеркнул Главнокомандующий Вооружёнными силами Республики Союз Мьянма.

В рамках визита в Российскую Федерацию делегация из Мьянмы также посетила Улан-Удэ и Иркутск.  

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