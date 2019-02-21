21 февраля
Новосибирск
погода -4 °C
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Политик Янис Урбанович: у европейцев и русских есть общие враги – исламисты-радикалы и религиозные фанатики

Главная Общество
Новосибирск
17:27 21 Февраля 2019
тема: Эксклюзив
россия, латвия, эксперты, мнение
Источник:
версия для печати Ico_print

Латышский политик Янис Урбанович в интервью Sibnonovosti.ru заявил, что у европейцев и русских есть сильные общие враги – это исламисты-радикалы и религиозные фанатики.

 «События тридцатилетней давности: приход Горбачева, гласность, перестройка, уход политики из-под контроля компартии, революции в Восточной Европе, распад СССР и неожиданное окончание  Холодной войны – все эти события, спрессованные в какие-то 3-5 лет, как и для других, были для меня фантастической неожиданностью.

Конечно, в середине 80-х я был уже не мальчиком, понимал и видел многое, причем не только у себя на родине, в Латвии; я бывал на практике и в поездках по всему Союзу, в соседних республиках, Москве и Ленинграде, а также на востоке и в Сибири. Кроме этого, из семейной истории я знал многое из прошлого, о чем не писали в книгах и газетах, не говорилось на собраниях.

Я не был диссидентом, не был антикоммунистом, а в идеях социализма находил немало привлекательного, и в первую очередь – его альтруизм, стремление к справедливости и всеобщему счастью. Но было очевидно и то, что реальная практика советской власти завела общество в болото и в тупик, и что перемены неизбежны. Так жить дальше было нельзя. Но, повторюсь, я не мог даже представить, что все пойдет так, как пошло» - пишет он.

«По его словам, с»ейчас, по прошествии лет, прочтя не одну полку мемуаров и исторических трудов, я еще лучше понимаю, что сценария, который воплотился на практике, не представлял себе в середине 80-х никто – ни в Союзе, ни на Западе. Отсюда вопрос, который задаю себе уже много лет: а способно ли экспертное сообщество предсказать и предвидеть что-то принципиально новое? И не могу дать положительного ответа на него…

Эксперты и аналитики, среди которых у меня немало хороших знакомых и добрых друзей, в чем-то похожи на художественных критиков, которые готовы растолковать, прокомментировать, придумать называние и интерпретацию какому-то факту, стилю, событию или направлению. Но сами при этом не способны нарисовать не то чтобы «Джоконду», но даже «Черный квадрат».

Аналитики и эксперты слишком логичны и неизменно осторожны. Среди них почти нет визионеров, стремящихся заглянуть в будущее, услышать и почувствовать его. Зато эту способность можно встретить у по-настоящему больших поэтов, например у русского Блока или латыша Райниса – задолго до мировой войны и революции они предвидели их и писали об этом. Ту же способность, пусть не в столь поэтической  форме, находим и у крупнейших политических лидеров, таких как Кропоткин, Ленин, Черчилль, де Голль, Ганди, Лютер Кинг. Но не у экспертов, увы».

«Возвращаясь к событиям 80-х, хочу вспомнить одного философа (кстати, марксиста), который хорошо сказал, что история любит переделывать свои дела, пока не вылепит то, что ей надобно. Так оно и случилось на моих глазах. Думаю при этом, что конец советской системы и распад СССР в историческом смысле факт позитивный, при этом было сметено немало препон, мешавших прогрессу, – как отдельного взятого  человека, так и общества в целом.

То был системный кризис; значит, его нельзя было решить изнутри системы, а только, пройдя через катастрофу. Но, как это часто бывает, вместе с отжившим, омертвевшим, что непременно нужно было выбросить с «корабля истории», за бортом оказалось немало того, что следовало оставить и сберечь. Отсюда у многих ностальгия по советскому прошлому, которая, вызвана не только возрастной сентиментальностью, но чем-то большим. Отсюда растущий нынче интерес к марксизму, личности Ленина, споры о Сталине, Хрущеве, Андропове, о Пражской весне и ином прочем. (Только о Перестройке, почему-то, мало дискутируют – видимо не пришло еще время)

Уже позднее, в 90-е годы я ближе познакомился с идеями конвергенции А.Д. Сахарова, и с тех пор считаю их очень интересными, глубокими, исторически перспективными, несмотря на неразработанность практической стороны. Согласно теории академика, советский блок постепенно должен был стать более либеральным, а Запад – более социалистическим, и обе стороны должны были бы сближаться, обогащая друг друга.

Вышло по-другому: русский социализм с его вселенским альтруизмом, пролетарским гуманизмом и историческим оптимизмом – умер и похоронен, а на смену ему в России пришел не самый симпатичный вариант капитализма и не самый демократичный вид демократии. То же самое вынужден заметить и о многих других постсоветских странах.

Однако живы и неплохо чувствуют себя иные социализмы: шведский, китайский, кубинский, если угодно – белорусский… Конечно, это уже далеко не «мировая система», но и не абсолютный нуль. Об этом полезно помнить и размышлять», - добавляет латвийский политик.

«Похоронив СССР, ханжеский протестантский капитализм, почувствовал себя, наконец, хозяином глобального положения, двинулся в наступление по всем направлениям и двигался так, пока не обнаружил у себя грозные признаки нездоровья – политическую одышку, аритмию, хромоту и вдобавок еще и несварение желудка. Отсюда и бунты, и ревизионизм Трампа, отсюда и Брекзит, отсюда и новый политический популизм в Европе, и всплеск национализма и куча всякой другой политической клиники.

Я не поклонник Владимира Путина, его политической практики и философии. Но под одним местом в Большой речи, где говорится о «победителях в холодной войне», готов подписаться. Окончание той войны так и не было увенчано заключением достойного мира – честного, прочного, «без аннексий и контрибуций», а «послевоенные правила»  устанавливались в 90-е «по умолчанию», «явочным порядком» и по «праву сильного».

Семь лет потребовалось Путину для трансформации из корректного и дружелюбного в общем «западника» в державника с авторитарными манерами, чтобы пройти путь от воодушевляющего выступления в Бундестаге в 2001 году, до Мюнхенской речи. Примерно столько понадобилось и Западу, чтобы убедиться: все это всерьез и надолго. И, что пока жив «путинский режим», о всеобщем глобальном послушании речи быть не может.

И тогда «замайданила» Украина, тогда же был запущен джин «большой русофобии» (за что, я уверен, многим в Европе и Америке еще придется стыдиться и каяться). Тогда же прекратился содержательный диалог на высоком уровне, и началось всякое прочее, взятое в совокупности означающее объявление новой «Холодной войны». Которая, в отличие от старой, будет вестись не на идейной базе, а как-то совсем по-другому. Как именно? Сформулировано пока не до конца… Но ждать недолго – скоро услышим.

Запад уже жестко прессингует Россию. Вынуждая всякий раз выбирать между двумя плохими решениями, он загоняет Путина, если не в угол, то в тоннель и, надо сказать, во многом здесь преуспел. Подозреваю, что часть политэлиты Запада, отчаявшись договорится с русскими, решилась «доразвалить» еще при жизни нашего поколения упрямую Россию. И снять, наконец, эту проблему с европейской и мировой повестки дня. У нас в Латвии об этом уже говорят  вслух, не стесняясь.

Но это не от большого ума. Напротив, это еще один пример идейного кризиса на Западе, симптом «болезни Альцгеймера в политике» – когда больной глупеет у вас на глазах, и не может вспомнить, когда и что кушал или зачем надел пальто. А в основе – та же протестантская мораль, с ее ханжеством, лживостью, эгоизмом и культом собственной исключительности.

Реформы Лютера сыграли некогда великую роль в развитии общества, экономики, производства, техники и науки. Но именно протестантизм создал культ потребления, и связанные с ним кредитное рабство, экономическое и политическое послушание. Именно протестантская этика и логика является сегодня одним из основных двигателей так называемой глобализации, прикрывая свои корыстные устремления лицемерной гуманностью и фразами о свободе личности.

Но затащить под это «одеяло» все человечество невозможно, как по духовным, так и по практическим соображениям. Да и вообще, думаю, сама природа будет сопротивляться чему-то подобному – как она всегда сопротивляется уравниловке, недостатку выбора, дефициту альтернатив и внешнему принуждению, – пускай все это навязывается ей из благих побуждений. Но, к сожалению только хороший урок, от которого трещат бока –способен хоть на какое-то время отрезвить и остановить миссионеров-культуртрегеров (это касается разных миссионеров и в разные времена).

Возвращаясь к событиям тридцатилетней давности. Сегодня принято считать, что исторический шанс к сближению России и Европы, Запада и Востока -- для нашего поколения более неактуален, поскольку был упущен где-то в начале нулевых. Надеюсь, что это не так. Такая возможность сохраняется, и она вызвана объективными вещами. А что касается препятствий к взаимопониманию, то здесь больше субъективного. 

Два слова о европейцах и русских. Да, у нас много разного. Русский строит новый дом и окружает его трехметровым забором. Причина – исторический опыт, напоминание о временах, когда все жили общиной, а затем – в бараках и коммуналках. Отдельности хочется. Европеец напротив делает забор невысоким, прозрачным и вообще старается, чтоб границ было поменьше. Тоже понятно: намучились в лоскутных государствах, в тесноте средневековых городов с их цеховыми и иными сословными барьерами.

Или, вот, о дружбе. Если русский дружит – он дружит! Бескорыстно, широко, от всей души и навсегда. И разрушить эту дружбу может только вероломное предательство или, как это чаще бывает, неразумно взятый и потом невозвращенный денежный долг… Европеец напротив, всегда знает: с кем он дружит, для какой цели и до каких пор. В самом деле – зачем дружить, когда в этом уже нет ни смысла, ни пользы?

Да, мы разные. Но, во-первых мы осведомлены об этом и за многие столетия соседства и непрерывных контактов научились с этим жить. А во-вторых, между нами все-таки больше общего: и Запад, и Россия вышли из лона древнегреческой цивилизации и связаны единой христианской верой и общей историей – в которой были и темные, и светлые страницы! За многие века между нами сложилось то самое историческое взаимоуважение, которое живо и сегодня, несмотря на все попытки разрушить его.

Теперь, наконец, о главном. У нас, у европейцев и русских, есть сильные общие враги. Не условные противники и бытовые недоброжелатели, а заклятые убежденные враги, желающие нашей крови и гибели. Я имею в виду, конечно же, исламистов-радикалов и религиозных фанатиков. Строителей халифата, возведение которого продолжается, несмотря на наши (России и Запада) боевые успехи на Ближнем и Среднем Востоке.

Да, может быть, в настоящее время халифат строится больше в головах, чем на земле, и этот процесс имеет «латентный» характер. Но он обязательно будет стараться выйти снова «наружу», вернуться, так сказать, к практической работе. В такой перспективе сомневаться не приходится, тем более, что у носителей радикальных идей есть доступ к деньгам, к университетским кафедрам и к интернету.

И потому повторение событий 11-го сентября – в любой форме и любом месте – снова возможно. И потому нужно держать и крепить наш общий, российско-западный фронт против этой угрозы. И потому нужно отрабатывать взаимодействие по широкому кругу вопросов борьбы с этой угрозой. И потому за одно только предложение использовать потенциал терроризма друг против друга – нужно отбивать охоту у такого умника.

Другой наш общий противник, может быть, не так свиреп и кровожаден, но куда более силен и опытен. Это поднимающийся Китай. Конечно, мне известны нынешние теории о «развороте России на восток» и всяко прочее. Думаю, это вредные и опасные идеи и для самих русских. Китай – самодостаточная и специфическая цивилизация, которая в своей истории очень мало воевала, но всегда добивалась многого.

Китайские интересы лишь до поры до времени не противоречат российским. Наступит день, и противоречия эти обнажатся и обострятся, как это происходит сейчас между Китаем и Америкой. И гораздо лучше будет – как для Европы так и для России, если в этот день они будут вместе.

И вновь о поэзии. Александр Блок написал стихотворение «Скифы» в 1918 году, и в последствии вроде его и не любил. Главная тема там – пророчество и предупреждение о грядущей схватке запада и востока, «когда свирепый гунн /в карманах трупов будет шарить,/ жечь города, и в церковь гнать табун,/ и мясо белых братьев жарить!..»

В самом конце там поэт как бы обращается к европейцам, говоря о том, что русские с ними пока по одну сторону этой войны, и что у них, такие же взгляды на человечность и культуру. И поэтому им нужно держаться вместе – как это собственно и было до сих пор.  

В последний раз – опомнись, старый мир!

На братский пир труда и мира,

В последний раз на светлый братский пир

Сзывает варварская лира!

Рекомендую всем экспертам и аналитикам перечитать эти стихи от начала до конца. Будет интересно», - заключает Янис Урбанович.

Янис Урбанович политический деятель Латвии. Депутат всех созывов Сейма Латвии после восстановления независимости страны. Лидер Социал-демократической партии «Согласие» (до её создания, в 2005—2010 гг. — лидер Партии народного согласия). Писатель, публицист, автор ряда документально-исторических книг.

Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Большинство сибирских регионов в 2018 году ухудшили позиции во всероссийском рейтинге качества жизни

Большинство сибирских регионов в 2018 году ухудшили позиции во всероссийском рейтинге качества жизни

18 Февраля 2019 г.
На первом месте по-прежнему находятся Москва, Петербург и Московская область
Новости Новосибирска: Трансмашхолдинг подписал с ФПК контракт на поставку до 2025 года 3730 пассажирских вагонов

Трансмашхолдинг подписал с ФПК контракт на поставку до 2025 года 3730 пассажирских вагонов

18 Февраля 2019 г.
Об этом сообщили в Дирекции по внешним связям и корпоративным коммуникациям Трансмашхолдинга
Новости Новосибирска: Итоги работы инвестиционного форума в Сочи

Итоги работы инвестиционного форума в Сочи

18 Февраля 2019 г.
Центральную тему Форума – «Национальные проекты: от стратегии к действию» – затронул в своем выступлении на пленарном заседании Премьер-министр Дмитрий Медведев
Новости Новосибирска: На форуме «Здоровое общество. На пути к цели 80+» в Сочи можно будет пройти ДНК-тест

На форуме «Здоровое общество. На пути к цели 80+» в Сочи можно будет пройти ДНК-тест

13 Февраля 2019 г.
Участники Форума смогут посетить выставку «Здоровое общество»
Новости Новосибирска: Международный день женщин и девочек в науке

Международный день женщин и девочек в науке

11 Февраля 2019 г.
Международный день женщин и девочек в науке отмечается сегодня в мире.
Новости Новосибирска: Новосибирская область получит вертолет из первой партии для санитарной авиации

Новосибирская область получит вертолет из первой партии для санитарной авиации

10 Февраля 2019 г.
«Ростех» передал НССА восемь машин
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Фонд Росконгресс и АО «НЭО Центр» подписали соглашение о сотрудничестве

Фонд Росконгресс и АО «НЭО Центр» подписали соглашение о сотрудничестве

19 Февраля 2019 г.
Документ подразумевает регулярный обмен информацией
Новости Новосибирска: Владимир Путин. Послание к Федеральному собранию. Онлайн

Владимир Путин. Послание к Федеральному собранию. Онлайн

20 Февраля 2019 г.
Впервые местом для проведения мероприятия такого масштаба стал Гостиный двор
Новости Новосибирска: В Новосибирской области утвердили в должности двух министров

В Новосибирской области утвердили в должности двух министров

18 Февраля 2019 г.
К обязанностям приступили Андрей Даниленко и Андрей Гончаров
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356