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«Турпомощь» потратила на эвакуацию туристов с острова Хайнань 68,3 млн рублей

Главная Общество
Новосибирск
19:00 21 Декабря 2018
туристы, авиакомпания, эвакуация
Автор: Sibnovosti.ru
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Ростуризм подвел итоги работы по эвакуации туристов с китайского острова Хайнань. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

С сообщением на эту тему глава ведомства Олег Сафонов выступил на заседании комитета Совета федерации по социальной политике. По его данным, на 12 декабря, когда из единого федерального реестра туроператоров были исключены ООО «Геркулес тревел» и ООО «Тревел Дизайнерс» (работали под брендом «Жемчужная река»), на Хайнани оставалось более 2,4 тыс. их клиентов. В том числе те, у которых не было обратных билетов.

С 12 по 19 декабря ассоциация «Турпомощь» организовала вывоз 2 645 туристов. Из них 1 197 человек – за счет «ИрАэро», 131 человек – туроператоров «Анекс» и «Русь Тур». 1 317 отдыхавших вывезли пятью чартерными рейсами, профинансированными из резервного фонда «Турпомощи». Расходы ассоциации на эту операцию составили 68,3 млн руб.

Последним рейсом 21 декабря авиакомпания «Аврора» должна была эвакуировать 126 человек в Хабаровск.

Как сообщали Sibnovosti.ru, иркутская авиакомпания «ИрАэро» 7 декабря приостановила программу полетов в китайские города Хайкоу и Санья в связи с задолженностью «Тревел Дизайнерс».

Фото: сайт туроператора «Жемчужная река»

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