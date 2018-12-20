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Статус новосибирского НИИТО не будет изменен

Главная Общество
Новосибирск
11:32 20 Декабря 2018
законодательное собрание, правительство, институт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Правовой статус ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Цивьяна» (НИИТО) не изменится, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Ранее заксобрание Новосибирской области, обеспокоенное возможной реорганизацией известного медицинского учреждения, обращалось по этому поводу к министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой.

«Пришел с новостью.... Ничего не меняется», - сказал на пресс-конференции спикер заксобрания Андрей Шимкив.

Как сообщали Sibnovosti.ru, решение обратиться в Минздрав новосибирский парламент принял 30 октября 2018 года. Это произошло вскоре после того, как сотрудники НИИТО обратились за поддержкой в заксобрание. По их данным, Минздрав РФ может либо ликвидировать, либо провести реорганизацию новосибирского института. После проверки Минздрава РФ в начале 2018 года, выявившей ряд недостатков в ведении финансово-хозяйственной деятельности, руководитель института был отстранен от работы, деятельность НИИТО фактически приостановилась.

«Министерство здравоохранения… сообщает, что варианты ликвидации или реорганизации названного учреждения Минздравом России, как учредителем, не рассматривались», - говорится в ответе Вероники Скворцовой спикеру новосибирского заксобрания.

НИИТО работает около 70 лет. Его специализация – диагностика и лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы. В структуре института шесть клинических отделений на 260 коек, 10 операционных.

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