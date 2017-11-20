Суд оштрафовал бывшего гендиректора новосибирской «Сибнефтегеофизики»

Сегодня мировой судья Центрального судебного района Новосибирска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего гендиректора ПАО «Сибнефтегеофизика» (СНГФ) Станислава Лосева. Он признан виновным в длительной невыплате зарплаты работникам, исходя из личной заинтересованности, и приговорен к штрафу в размере 350 тыс. руб.

По данным пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, суд установил: несмотря на то, что в 2016 году на счетах ПАО СНГФ были деньги, господин Лосев несколько месяцев не выплачивал сотрудникам зарплату. Всего по уголовному делу потерпевшими признаны 386 бывших работников СНГФ, общий ущерб составил более 50 млн руб.

Станислав Лосев вину признал в полном объеме, на его имущество (денежные средства и автомобиль Toyota Land Cruiser) суд наложил арест на сумму свыше 8 млн руб.

Долговые обязательства перед работниками включены в реестр требований кредиторов ПАО СНГФ и будут погашаться за счет имущества общества в ходе процедуры банкротства. В сентябре 2016 года в компании было введено наблюдение, в марте 2017 года – конкурсное производство. Общая задолженность компании превышает 1,6 млрд руб.