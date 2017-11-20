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Долгострой на ул. Сакко и Ванцетти в Новосибирске завершат благодаря созданию ЖСК

Главная Общество
Новосибирск
16:58 20 Ноября 2017
обманутые дольщики, мэр, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Новосибирский долгострой на ул. Сакко и Ванцетти будет сдан в эксплуатацию в декабре 2017 года. 21-этажную одноподъездную секцию дольщики достроили своими силами, объединившись в жилищно-строительный кооператив (ЖСК).

«Мы дом достраиваем без генподрядчика, мы заключили договоры с подрядчиками и стали осуществлять строительство. В настоящее время дом построен, сделаны все инженерные сети, черновая отделка, чистовую отделку мы сможем сделать, когда запустят тепло. Считаем, что мы до 15 декабря закончим все работы, и в этом году дом сдадим», - сообщила Sibnovosti.ru Галина Дружинина, член правления ЖСК «Сакко и Ванцетти 34/1».

По словам госпожи Дружининой, чтобы завершить строительство, дольщики были вынуждены доплачивать по 7,7 тыс. руб. за 1 кв. м площади квартиры. Мэрия в качестве поддержки выделила 10 млн руб. в качестве субсидии на подключение к коммуникациям и около 6,3 млн руб. запланировано выделить на установку лифтов. Кроме того, муниципалитет разрешил изменить первоначальный проект здания и надстроить два дополнительных этажа. Это дало 14 квартир, средства от продажи которых также были вложены в строительство.

«Вопрос благоустройства территории здесь будет еще, но это придется доделать окончательно в тепле, весной следующего года. Всего в этом году планируем 13 проблемных объектов запустить», - сказал журналистам мэр Новосибирска Анатолий Локоть на стройплощадке после завершения совещания с представителями инвесторов.

Разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на ул. Сакко и Ванцетти, 31/4 было выдано ЗАО СКИМС в 2010 году. В сентябре 2014 года определением арбитражного суда Новосибирской области в компании было введено внешнее управление.

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