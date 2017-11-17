ОНФ рекомендует создать в Новосибирске сеть пунктов врачебной помощи

ОНФ предложил создать в Новосибирске сеть общеврачебных практик. Такая инициатива была выдвинута сегодня на конференции новосибирского регионального отделения организации.

По мнению участников конференции, пункты общеврачебной практики должны компенсировать нехватку поликлиник в новых микрорайонах. По оценкам активистов ОНФ, сейчас в новых «спальных» районах Новосибирска проживает более 250 тыс. человек. Для обеспечения пунктов первичной врачебной помощи квалифицированными кадрами предлагается предоставлять врачам служебное жилье.

«Все новые микрорайоны лишены доступной медпомощи. Потому что ближайшие поликлиники находятся в 5-10-15 км», - пояснил сопредседатель регионального штаба ОНФ Сергей Дорофеев.

Это и ряд других предложений «фронтовики» передали врио губернатора Новосибирской области Андрею Травникову, посетившему конференцию.

Попытки создать сеть общеврачебных практик в Новосибирске предпринимались несколько раз начиная с середины 2000-х годов. Однако дальше появления пилотных проектов процесс не пошел.