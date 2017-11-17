В трех сибирских регионах федеральная программа по благоустройству находится под угрозой срыва

Реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» находится под угрозой срыва в трех регионах Сибирского федерального округа. Об этом сообщила в ходе видеоконференции директор департамента городской среды Минстроя РФ Оксана Демченко.

Видеоконференция по ходу выполнения программы состоялась сегодня в резиденции сибирского полпреда президента РФ Сергея Меняйло.

«У нас очень серьезные опасения вызывает республика Хакасия, которая имеет риски невыполнения по всем трем параметрам: дворам, общественным территориям и паркам. Мы убеждали, призывали, но к сожалению, пока эти риски сохраняются и субъект нам их подтверждает», - констатировала госпожа Демченко.

Как выяснилось, в Хакасии до сих пор не определены подрядчики и не подписаны контракты работ по благоустройству дворовых и общественных территорий. Из двух парков, которые должны были благоустроить в республике на федеральные средства, в одном работы еще не начались. В Томской области и Республике Бурятия ситуация признана не столь критичной. Там не выполнены работы только в части дворов.

И. о. главы Хакасии Валерий Марков объяснил отставание от графика нехваткой специализированных организаций.

«Это разговор не взрослых людей, - прервал чиновника полпред Сергей Меняйло. – Нет безвыходных ситуаций, есть люди, которые не хотят из них выходить».

Представители Бурятии и Томской областей, в свою очередь, заверили, что проблемы устранены, до конца года работы будут завершены.

«Я могу понять трудности Хакасии, но Бурятию и Томскую область понять не могу», - тем не менее, остался недовольным господин Меняйло.

Он предупредил руководителей регионов и муниципалитетов о персональной ответственности за выполнение федеральной программы и пообещал лично проверить, насколько качественно будут выполнены работы.

О старте приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» объявил президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию в 2016 году. На выполнение этой программы из федерального бюджета выделено 20 млрд руб. 72 региона получили средства на софинансирование региональных и муниципальных программ формирования современной городской среды.