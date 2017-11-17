Мэр Новосибирска предложил построить ледовую арену в Октябрьском районе

Анатолий Локоть предложил две альтернативные площадки для строительства нового ледового дворца спорта. По мнению мэра Новосибирска, оптимальным вариантом было бы размещение хоккейной арены на территории военного городка в Октябрьском районе.

«Территория освобождается. У Министерства обороны свой какой-то интерес, они хотят реализовать, видимо, отдельными участками под застройку. Но это плохо, на самом деле. Такая практика может привести к конфликтам. Потому что никто не думает при такой реализации ни о соцобъектах, ни о развитии транспортной инфраструктуры, ни о комплексном освоении площадки. А вот как раз привязка такого объекта серьезного, как ледовый дворец, позволила бы комплексно подойти к развитию этой территории и решению накопившихся там годами проблем. В том числе жилого сектора, который пока не является муниципальным», - объяснил свою позицию мэр Новосибирска.

По предварительным оценкам, строительство в этом месте может обойтись в несколько раз дешевле, чем на левом берегу Оби. Также среди преимуществ этой площадки Анатолий Локоть назвал наличие коммуникаций, развитую дорожную инфраструктуру и относительную близость к метро.

Муниципалитет предложил еще одну площадку в Октябрьском районе. Но, где именно, мэр сообщить отказался.

«Здесь должно пройти рабочее обсуждение. Я просто не хочу, чтобы накручивались излишние эмоции. Для вас то задача интересно подать, а тут нужно решать все-таки управленческие и технические задачи. Там есть вопросы для закрытых кабинетов, для того, чтобы специалисты принимали решение», - сказал Анатолий Локоть.

Оба предложения направлены в правительство региона. Окончательное решение о судьбе проекта в любом случае будут принимать областные власти.

Напомним, в феврале 2017 года было объявлено о предстоящем строительстве ледовой арены на левом берегу Оби вместе с жилым комплексом. Но горсовет отказался согласовывать проект.