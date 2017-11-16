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Минздрав Новосибирской области признал нехватку вакцин от полиомиелита

Главная Общество
Новосибирск
15:19 16 Ноября 2017
лекарство, министерство, здравоохранение
Автор: Sibnovosti.ru
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На сегодняшний день в Новосибирскую область поступило только 2,3% от общего количества затребованных на 2017 год доз вакцин от полиомиелита. Об этом говорится в официальном ответе регионального министерства здравоохранения руководителю общественной организации «Гражданский патруль» Ростиславу Антонову.

Переписку с ведомством общественник опубликовал сегодня на своей странице в Facebook. Ответ датирован 16 ноября 2017 года.

В письме сообщается, что поставками вакцины от полиомиелита централизованно занимается Министерство здравоохранения РФ. На 2017 год Новосибирская область затребовала 100 тыс. доз препарата, на данный момент в регион поступило только 2,3 тыс. доз. В 2016 году заявка на 98 тыс. доз была выполнена в полном объеме.

«Информация об отсутствии инактивированной полиомиелитной вакцины в Новосибирской области доведена до Министерства здравоохранения Российской Федерации. Получен ответ, что поставка инактивированной полиомиелитной вакцины в количествах, необходимых для нужд российских несовершеннолетних граждан оказалось невозможной из-за недостаточного количества произведенной за рубежом импортной вакцины. Министерством здравоохранения Российской Федерации прорабатывается вопрос о закупке инактивированной полиомиелитной вакцины в составе поликомпонентных вакцин», - говорится в документе.

Ранее «Гражданский патруль» сообщал, что в школах Новосибирска своеобразно пытаются решить проблему дефицита препаратов: родителям предлагают подписать бланки отказа от прививок.

«В 2017 году вакцинация против полиомиелита проводилась в Новосибирской области за счет остатков препаратов 2016 года и закупленных в этом году лекарств. На 9 ноября привито только 77,6% детей от всего плана на 2017 год», - сообщали ранее «НГС.Новости» со ссылкой на минздрав Новосибирской области.

Фото: страница Ростислава Антонова в Facebook

 

 

 

 

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