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Вирус АЧС мог попасть из Тюменской области в Новосибирскую

Главная Общество
Новосибирск
12:50 15 Ноября 2017
министр, вирус, свиной
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В министерстве сельского хозяйства Новосибирской области не исключают, что вирус африканской чумы свиней (АЧС) уже попал в регион из Тюменской области. Об этом сообщил сегодня глава министерства Василий Пронькин.

«Вроде бы организационно все проработано. Но отвечать за то, что это невозможно, не могу. Почему? Потому что большое количество транспорта идет по трассе «Байкал», - пояснил министр Пронькин, отвечая на вопрос журналистов.

В конце прошлой недели в ООО «Комплекс» в селе Шорохово Исетского района Тюменской области был обнаружен возбудитель АЧС. Выяснилось, что руководство хозяйства долгое время скрывало факты падежа животных и продолжало поставлять мясо покупателям из разных регионов страны. В пятикилометровой зоне очага заражения уничтожено уже более 16 тыс. свиней.

По словам Василия Пронькина, ветеринарный контроль въезжающего в область транспорта не позволяет быть уверенным в том, что зараженная свинина не находится в обороте. В качестве примера министр привел несколько случаев того, как в Томске задержали мясо, привезенное из Омской области транзитом через Новосибирск без каких-либо документов.

На случай экстренных мероприятий при обнаружении на территории Новосибирской области вируса АЧС из областного бюджета выделено более 8 млн руб. Проходят ветеринарные рейды, в центре внимания которых, в первую очередь, придорожные кафе.

«Нам даже войны не надо. Мы сами себя можем заразить чем угодно. Многие люди просто не соблюдают правил, которые предписаны. Например, придорожная торговля мясом. Ежедневные рейды, а между Новосибирском и Колыванью стоят и торгуют на дороге», - констатировал господин Пронькин.

Напомним, первым сибирским регионом, где в 2017 году была зафиксирована вспышка АЧС, стала Омская область. Всего там было зафиксировано 28 очагов. У населения пришлось изъять и уничтожить 14,2 тыс. голов свиней, на компенсационные выплаты потрачено 110 млн руб. 10 ноября карантин по АЧС был снят в Москаленском районе – последнем пострадавшем от АЧС районе Омской области.

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