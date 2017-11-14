14 ноября
Новосибирск
погода -2 °C
курсы валют
59.62
 
€ 69.68
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Благотворительные фонды Новосибирска отказались от сбора денег через ящики-копилки

Главная Общество
Новосибирск
18:17 14 Ноября 2017
благотворительность, декларации, мошенники
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Представители восьми фондов и общественных организаций Новосибирска сегодня подписали «Декларацию о добросовестности в сфере благотворительности при сборе средств через ящики-копилки». Таким образом, они подтвердили свой отказ от сбора пожертвований вне мест, организованных благотворительный мероприятий и стационарных ящиков, опечатанных и вскрываемых в присутствии независимых контролеров.

«Мы призываем общественность и частных жертвователей не вносить пожертвования наличными деньгами вне мест проведения организованных благотворительных мероприятий», - сказано в документе, к которому присоединились благотворительные фонды «Созвездие сердец», «Солнечный город», «Вера», «Защити жизнь» и др.

«Наш фонд готов пожертвовать таким видом сбора средств, лишь бы тема благотворительности никак не пересекалась с темой мошенничества. Люди когда-нибудь поймут, что не стоит давать деньги на улице», - сказала директор «Солнечного города» Марина Аксенова.

Речь идет о практике сбора пожертвований от имени организаций в людных местах, как с применением внешних признаков благотворительного сбора (прозрачный ящик, фотографии подопечных, информация о фонде-сборщике и т. д.), так и под видом «благотворительной продажи сувениров». Как правило, рассказывают в благотворительных фондах, этим занимаются люди, выдающие себя за волонтеров, а на деле получающие процент от собранных денег – то есть, это коммерческие агенты, которые обманывают общественность.

«Наш фонд сам столкнулся с подобной проблемой мошенничества, поэтому мы и еще двое коллег прошли процедуру подписания ранее, около 30 организаций в данный момент проходят процедуру проверки. Всего в России более 260 фондов уже присоединились к данной инициативе, - поделилась исполнительный директор «Созвездия сердец» Маргарита Семикова.

 

 

 

 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: В Новосибирске начали восстанавливать «контору инженера Будагова»

В Новосибирске начали восстанавливать «контору инженера Будагова»

14 Ноября 2017 г.
В дальнейшем здание войдет в состав исторического квартала Новосибирска
Новости Новосибирска: Проекты канала «Продвижение» вышли в финал XVI Всероссийского конкурса «ТЭФИ-регион»

Проекты канала «Продвижение» вышли в финал XVI Всероссийского конкурса «ТЭФИ-регион»

11 Ноября 2017 г.
Два проекта телеканала «Продвижение» (МКР-Медиа) стали финалистами XVI Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-регион». Претенденты на награды в направлении «Просветительское и развлекательное вещание» объявлены на торжественной церемонии в Архан...
Новости Новосибирска: В Новосибирске начнет работать первая снегоплавильная станция местного производства

В Новосибирске начнет работать первая снегоплавильная станция местного производства

10 Ноября 2017 г.
Ее изготовили на заводе «Труд»
Новости Новосибирска: Интерактивная карта портала «Мой Новосибирск» переедет на новую платформу

Интерактивная карта портала «Мой Новосибирск» переедет на новую платформу

10 Ноября 2017 г.
«Мой Новосибирск» станет преемником муниципальной информационной системы
Новости Новосибирска: Дизайн-код Новосибирска сократит возможности для наружной рекламы

Дизайн-код Новосибирска сократит возможности для наружной рекламы

10 Ноября 2017 г.
Проект разработанного в мэрии документа представлен новосибирской общественности
Новости Новосибирска: 4,6 млн рублей собрано на поддержку СУНЦ НГУ

4,6 млн рублей собрано на поддержку СУНЦ НГУ

9 Ноября 2017 г.
Выполнен норматив для создания целевого капитала развития бывшей физматшколы н Новосибирске
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Мэр Барабинска отправлен в отставку

Мэр Барабинска отправлен в отставку

9 Ноября 2017 г.
Конкурс на замещение главы города еще не назначен
Новости Новосибирска: «Холидей» распродает супермаркеты и гипермаркеты

«Холидей» распродает супермаркеты и гипермаркеты

10 Ноября 2017 г.
Новосибирская группа компаний собирается сосредоточиться на развитии сети дискаунтеров
Новости Новосибирска: Сибирским крестьянам помогут вывезти зерно за границу

Сибирским крестьянам помогут вывезти зерно за границу

13 Ноября 2017 г.
Заместитель министра сельского хозяйства России провел совещание в Новосибирске
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.