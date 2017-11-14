Благотворительные фонды Новосибирска отказались от сбора денег через ящики-копилки

Представители восьми фондов и общественных организаций Новосибирска сегодня подписали «Декларацию о добросовестности в сфере благотворительности при сборе средств через ящики-копилки». Таким образом, они подтвердили свой отказ от сбора пожертвований вне мест, организованных благотворительный мероприятий и стационарных ящиков, опечатанных и вскрываемых в присутствии независимых контролеров.

«Мы призываем общественность и частных жертвователей не вносить пожертвования наличными деньгами вне мест проведения организованных благотворительных мероприятий», - сказано в документе, к которому присоединились благотворительные фонды «Созвездие сердец», «Солнечный город», «Вера», «Защити жизнь» и др.

«Наш фонд готов пожертвовать таким видом сбора средств, лишь бы тема благотворительности никак не пересекалась с темой мошенничества. Люди когда-нибудь поймут, что не стоит давать деньги на улице», - сказала директор «Солнечного города» Марина Аксенова.

Речь идет о практике сбора пожертвований от имени организаций в людных местах, как с применением внешних признаков благотворительного сбора (прозрачный ящик, фотографии подопечных, информация о фонде-сборщике и т. д.), так и под видом «благотворительной продажи сувениров». Как правило, рассказывают в благотворительных фондах, этим занимаются люди, выдающие себя за волонтеров, а на деле получающие процент от собранных денег – то есть, это коммерческие агенты, которые обманывают общественность.