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В Новосибирске начали восстанавливать «контору инженера Будагова»

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Новосибирск
15:37 14 Ноября 2017
памятник, история, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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«Контора инженера Будагова» на ул. Большевистской уже к следующему Дню города Новосибирска летом 2018 года будет выглядеть также, как 125 лет назад. Сегодня чиновники, строители и краеведы провели здесь совещание, посвященное реставрации памятника архитектуры. С подробностями – корреспондент Sibnovosti.ru Кирилл Полиенко.

«Контора инженера Будагова» – одно из самых важных исторических зданий Новосибирска. В этом деревянном домике уроженец Санкт-Петербурга Григорий Будагов (1852-1921) жил и работал – руководил первым этапом строительства железнодорожного моста через Обь, который дал начало развитию будущего мегаполиса.

В Новосибирске начали восстанавливать «контору инженера Будагова»

В последние десятилетия дом пришел в запустение, пережил несколько пожаров. Только в прошлом году после многолетних переговоров мэрия смогла выкупить за 3,5 млн руб. последнюю долю дома, остававшуюся в частной собственности. Сразу после этого началась подготовка к реконструкции.

В Новосибирске начали восстанавливать «контору инженера Будагова»

Конкурс на проведение первого этапа реконструкции провели в октябре этого года. Победителем стало ЗАО РСУ-5, предложившее незначительное снижение в стоимости работ – до 5,6 млн руб.

«Демонтируем уже сегодня кровлю. Убираем то, что сгнившее. Будем приподнимать его, проводить нижние версты, укреплять фундаменты. Много лет этот дом был бесхозным, поэтому необходимо приложить много трудозатрат, чтоб привести его в нормальное состояние», - рассказал гендиректор компании-подрядчика Михаил Голубев.

Фундамент из бутового камня скреплен цементом на яичном желтке. Дореволюционная технология позволяет многим подобным зданиям стоять до сих пор. Вековой сосновый сруб также почти не вызывает опасений. Сложнее всего будет восстановить фасад.

«По деревянному декору обшивки – тот, который можно использовать, будем использовать повторно. Утрачены многие элементы, они будут восстанавливаться», – пояснил начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области Александр Кошелев.

 

В Новосибирске начали восстанавливать «контору инженера Будагова»
В Новосибирске начали восстанавливать «контору инженера Будагова»

Почти все придется делать заново. Краеведам остается лишь сожалеть о потерях. Деревянный декор такого вида в Новосибирске больше нигде не встречается. Скорее всего, мастера приезжали вместе с Григорием Будаговым и вместе с ним же потом покинули город.

В Новосибирске начали восстанавливать «контору инженера Будагова»

Фото: книга С. Н. Баландина «Новосибирск: история градостроительства 1893-1945 гг.»

В Новосибирске начали восстанавливать «контору инженера Будагова»
В Новосибирске начали восстанавливать «контору инженера Будагова»

По контракту, строители должны завершить свою работу в июне 2018 года – к 125-летию Новосибирска.

«Уже сейчас родилось предложение начинать в следующем году день рождения города – День города – отсюда. Не так, как мы всегда с площади Ленина, а вернуться к историческим корням», - сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

После сдачи здание передадут в ведение Музея города Новосибирска, здесь откроют его новый филиал. Сколько времени и денег потребуется для обустройства внутреннего пространства, сейчас невозможно просчитать даже приблизительно.

В мэрии планируют в дальнейшем привести в порядок весь близлежащий квартал со старыми зданиями и придать территории особый статус.

«Мы будем разрабатывать весь этот квартал как историческое наследие города Новосибирска. И все вот эти дома будем рекомендовать, чтобы они стали памятниками архитектуры и вошли в этот исторический квартал. Будут определены границы квартала. Думаю, уже к 125-летию города мы сделаем более грандиозный проект, представим его новосибирцам на обсуждение – именно как исторического квартала», - рассказала начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова.

Первый шаг к реализации этих планов – воссоздание по-соседству с «конторой инженера Будагова» «дома И. Т. Сурикова» – купца, богатейшего жителя Новониколаевска конца XIX века, первого городского старосты. Здание 1897 года постройки имело статус памятника архитектуры, но затем было полностью утрачено. Сейчас его собирают заново по чертежам на основе архивных фотографий.

В Новосибирске начали восстанавливать «контору инженера Будагова»
В Новосибирске начали восстанавливать «контору инженера Будагова»

После восстановления зданий городским властям придется решить не менее сложную задачу – логистическую. Нужно будет обеспечить подъезд для машин и связать исторический квартал с Михайловской набережной, расположенной по другую сторону многополосной и оживленной ул. Большевистской.

 

 

 

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