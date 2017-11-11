Проекты канала «Продвижение» вышли в финал XVI Всероссийского конкурса «ТЭФИ-регион»

Два проекта телеканала «Продвижение» (МКР-Медиа) стали финалистами XVI Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-регион». Претенденты на награды в направлении «Просветительское и развлекательное вещание» объявлены на торжественной церемонии в Архангельске.

В номинации «Развлекательная программа» в финал конкурса вышел проект «Михаил Казиник. Обнимаю вас музыкой». Конкуренцию ТК «Продвижение» составят телеканал Кемерова «Мой город» и студия «СТВ» из Саратова.

В номинации «Телевизионный дизайн» отмечены межпрограммные ролики «Исчезающая планета», посвященные Году экологии в России. Вместе с ними в финал вышли работы телевизионного агентства «Губерния» из Хабаровска и канала «Катунь 24» из Барнаула.

Обладатели бронзового «Орфея» будут объявлены в Тюмени. Церемония награждения пройдет во дворце культуры «Нефтяник» 3 декабря 2017 года.

В 2016 году телеканал «Продвижение» впервые получил главный приз всероссийского конкурса «ТЭФИ-регион». Лучшей работой в номинации «Телевизионный дизайн» жюри посчитало линейку межпрограммных ID-заставок «Год российского кино».



В 2015 году сюжет «Памяти Леонида Киселева», подготовленный автором и ведущим программы о хоккее «Овертайм» Андреем Блохиным, стал победителем «ТЭФИ-регион» в специальной номинации «Быстрее, выше, сильнее», учрежденной при поддержке Министерства физической культуры и спорта РФ.



Российская национальная телевизионная премия «ТЭФИ» за высшие достижения в области телеискусств учреждена в 1994 году фондом «Академия российского телевидения». Проводится при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.



Круглосуточный информационно-развлекательный телеканал «Продвижение» начал вещание в 2014 году. Входит в состав холдинга «МКР-Медиа». Формируется в четырех часовых версиях. Доступен на территории России в пакетах спутникового телевидения «Телекарта» и НТВ-ПЛЮС, в сетях кабельных операторов, а также онлайн.

Фото: телеканал «Продвижение»