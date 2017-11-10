В Новосибирске начнет работать первая снегоплавильная станция местного производства

В этом зимнем сезоне в Новосибирске начнет работу в тестовом режиме снегоплавильная станция, созданная на заводе «Труд». Как сообщил сегодня мэр Анатолий Локоть, над созданием такой станции предприятие работало в течение последних двух лет по заказу муниципалитета.

«Если опыт будет успешный, то мы получим возможность не импортные, не из-за рубежа снегоплавильные станции покупать, а нашего производства. Это существенно и удешевит, и упростит в обслуживании эти снегоплавильные станции. Удешевит, естественно, их работу в целом – приобретение и работу», - отметил Анатолий Локоть.

Также мэр Новосибирска сообщил, что запуск новой снегоплавильной станции позволит этой зимой сократить количество площадок для временного хранения снега. Так в мэрии Новосибирска называют снегоотвалы, на которых вывезенный снег лежит до тех пор, пока не растает сам.