Интерактивная карта портала «Мой Новосибирск» переедет на новую платформу

Муниципальный геоинформационный портал «Мой Новосибирск» станет преемником муниципальной информационной системы. При этом на нем появится больше функций и возможностей. Об этом сообщили сегодня в мэрии.

В настоящее время идет перенос данных на геоинформационный портал. Учетные записи зарегистрированных пользователей автоматически переведут на него после завершения этого процесса.

Каждой теме на новом ресурсе посвящена отдельная карта. Пока на нем можно найти пять видов интерактивных карт: обращения граждан, сообщения об отключениях коммунальных услуг, ремонт дорог, парковки и рекламные конструкции. Данные об отключениях обновляются каждый час.

Появилась статистика обращений, фотографии, информация о решении проблем. Заявители смогут не только поставить оценку качества выполнения работ, но и написать комментарий к своей оценке.

«Вся переписка, которая ведется в этой системе между заявителем и исполнителем устранения проблемы, отображается в этой системе. Причем она открыта не только самому участнику процесса, заявителю конкретному, а всем пользователям сети интернет», - сообщила начальник управления информатизации мэрии Новосибирска Олеся Филатова.

Пока посетители портала могут только видеть информацию и читать сообщения. Подать жалобу сейчас можно только на старой платформе, но заявка автоматически появится и на новом ресурсе.

В будущем здесь же разместят схему нестационарных торговых объектов. Жители смогут проверить, легально ли работает торговая точка и при необходимости пожаловаться на нее. Также в планах создание отдельного слоя, посвященного строительству зданий, а также ритуальным услугам.

Сейчас, как сообщили в мэрии, на муниципальном портале зарегистрировано 25 тыс. пользователей. Каждые сутки на страницу заходят 3-4 тыс. человек.