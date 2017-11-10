10 ноября
Новосибирск
погода -1 °C
курсы валют
59.28
 
€ 68.98
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Интерактивная карта портала «Мой Новосибирск» переедет на новую платформу

Главная Общество
Новосибирск
16:19 10 Ноября 2017
портал, мэр, карта
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Муниципальный геоинформационный портал «Мой Новосибирск» станет преемником муниципальной информационной системы. При этом на нем появится больше функций и возможностей. Об этом сообщили сегодня в мэрии.

В настоящее время идет перенос данных на геоинформационный портал. Учетные записи зарегистрированных пользователей автоматически переведут на него после завершения этого процесса.

Каждой теме на новом ресурсе посвящена отдельная карта. Пока на нем можно найти пять видов интерактивных карт: обращения граждан, сообщения об отключениях коммунальных услуг, ремонт дорог, парковки и рекламные конструкции. Данные об отключениях обновляются каждый час.

Появилась статистика обращений, фотографии, информация о решении проблем. Заявители смогут не только поставить оценку качества выполнения работ, но и написать комментарий к своей оценке.

«Вся переписка, которая ведется в этой системе между заявителем и исполнителем устранения проблемы, отображается в этой системе. Причем она открыта не только самому участнику процесса, заявителю конкретному, а всем пользователям сети интернет», - сообщила начальник управления информатизации мэрии Новосибирска Олеся Филатова.

Пока посетители портала могут только видеть информацию и читать сообщения. Подать жалобу сейчас можно только на старой платформе, но заявка автоматически появится и на новом ресурсе.

В будущем здесь же разместят схему нестационарных торговых объектов. Жители смогут проверить, легально ли работает торговая точка и при необходимости пожаловаться на нее. Также в планах создание отдельного слоя, посвященного строительству зданий, а также ритуальным услугам.

Сейчас, как сообщили в мэрии, на муниципальном портале зарегистрировано 25 тыс. пользователей. Каждые сутки на страницу заходят 3-4 тыс. человек.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Дизайн-код Новосибирска сократит возможности для наружной рекламы

Дизайн-код Новосибирска сократит возможности для наружной рекламы

10 Ноября 2017 г.
Проект разработанного в мэрии документа представлен новосибирской общественности
Новости Новосибирска: 4,6 млн рублей собрано на поддержку СУНЦ НГУ

4,6 млн рублей собрано на поддержку СУНЦ НГУ

9 Ноября 2017 г.
Выполнен норматив для создания целевого капитала развития бывшей физматшколы н Новосибирске
Новости Новосибирска: В Новосибирске за подготовку массовых беспорядков задержан член запрещенной организации «Артподготовка»

В Новосибирске за подготовку массовых беспорядков задержан член запрещенной организации «Артподготовка»

9 Ноября 2017 г.
В ходе обысков найдены оружие и «коктейли Молотова»
Новости Новосибирска: Новый год в Новосибирске отпразднуют в духе авангарда

Новый год в Новосибирске отпразднуют в духе авангарда

8 Ноября 2017 г.
Мэр предложил увеличить число снежных скульптур до 125
Новости Новосибирска: Экс-губернатор Виктор Толоконский назначен советником в новосибирском вузе

Экс-губернатор Виктор Толоконский назначен советником в новосибирском вузе

7 Ноября 2017 г.
В СИУ РАНХиГС он будет работать по совместительству
Новости Новосибирска: Строительство хоккейного стадиона в Новосибирске остается в планах областных властей

Строительство хоккейного стадиона в Новосибирске остается в планах областных властей

3 Ноября 2017 г.
Врио губернатора и президент ФХР поддержали проект
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Врио губернатора не считает чрезмерными расходы на парк «Россия – моя история»

Врио губернатора не считает чрезмерными расходы на парк «Россия – моя история»

7 Ноября 2017 г.
Его строительство обошлось в 537 млн рублей
Новости Новосибирска: Республика Алтай рассчитывает на профицитный бюджет в 2018 году

Республика Алтай рассчитывает на профицитный бюджет в 2018 году

8 Ноября 2017 г.
Доходы должны превысить расходы на 28 млн рублей
Новости Новосибирска: Акционеры готовятся ликвидировать АО «Западно-Сибирское речное пароходство»

Акционеры готовятся ликвидировать АО «Западно-Сибирское речное пароходство»

9 Ноября 2017 г.
В компании назначено внеочередное собрание акционеров
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.