Дизайн-код Новосибирска сократит возможности для наружной рекламы

Вчера вечером в Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств общественности была представлена концепция дизайн-кода Новосибирска. Документ был разработан специалистами мэрии во главе с главным художником города Иваном Фаткиным.

В документе, занимающем более 50 страниц, подробно описано, что можно, а что нельзя размещать на фасадах зданий, как именно должны выглядеть рекламные и информационные таблички, какие должны быть использованы материалы для изготовления рекламных конструкций и т. д. По мнению архитектора Александра Ложкина, это необходимо, поскольку сейчас во внешнем облике города «царит полный хаос».

«Я побывал не так давно на Северо-Чемском жилмассиве, там об архитектуре в принципе говорить уже не приходится. Облик определяют нестационарные объекты и реклама», - посетовал господин Ложкин.

По словам Ивана Фаткина, команда разработчиков изучила подобные регламенты, принятые в двух десятках российских городов. В основу новосибирского проекта лег дизайн-код Саратова.

Городские территории предлагается разделить на три класса: ценная с исторической точки зрения застройка (сюда авторы проекта относят здания, возведенные до 1959 года), типовая застройка и промзоны. В первый класс, где требования к визуальному оформлению самые жесткие, попадает практически вся центральная часть Новосибирска. Фактически, единственные места, где будет разрешено размещение вывесок – это часть фасада между первым и вторым этажом. Все остальные поверхности зданий должны быть освобождены от информационных конструкций.

Под запрет попадают любые конструкции, размещенные на крышах, бегущие строки, призматроны, светодиодные экраны, световые короба. Для изготовления вывесок нельзя использовать баннерную ткань – пожалуй, самый популярный сегодня материал.

Требования, который предъявляет проект дизайн-кода к оформлению зданий на территориях второго и третьего класса, по сути аналогичны, только владельцам и арендаторам предоставляют немного больше свободы. Предельный размер вывесок и табличек становится больше, в промзонах размещать вывески разрешено дополнительно между вторым и третьим этажами и даже позволено устанавливать конструкции на крышах. Но состоящие только из отдельных букв, сплошные крышные установки в любом случае под запретом.

Разработчики проекта выступают против размещения больших рекламных баннеров на глухих торцах зданий и в принципе собираются искоренить один из самых популярных сегодня рекламных форматов.

«Мы предлагаем во всех зонах города Новосибирска вообще запретить баннерные конструкции в виде плоских панно. Возможно, разрешить размещать, при определенных требованиях, панно с внутренней подсветкой. То есть, мы говорим сейчас об этой болезни, когда мы размещаем огромную тряпку на фасаде, обвешиваем ее огромным количеством светильников и она существует спокойно», - пояснил Иван Фаткин.

Планируется ограничить и количество цветов, которые разрешено использовать при оформлении информационных конструкций.

«Трех цветов, я думаю, вполне хватит для большинства нормальных, вменяемых конструкций», - считает главный художник города.

Господин Фактин подчеркнул, что все эти предложения – только проект, который после обсуждения с экспертами, общественниками и чиновниками может претерпеть серьезные изменения. Но суть его останется прежней: с фасадов зданий в городе исчезнет большинство вывесок, а те, что останутся, приобретут относительно единообразный облик.

Очевидно, что эти нововведения в первую очередь ударят по карману собственников жилья в многоквартирных домах. Жилищный кодекс РФ разрешает сдавать в аренду общедомовое имущество и тратить полученные деньги на общие нужды. За счет доходов от рекламы сегодня жители могут провести ремонт своего дома, установить забор, благоустроить территорию и даже нанять охрану для ее патрулирования. Также дополнительные доходы можно пустить на оплату коммунальных услуг, например, по вывозу мусора или обслуживанию лифтов. Если дизайн-код будет принят в предложенном варианте, такая возможность исчезнет.

Единственное послабление авторы документа сделали для рекламных конструкций, которые остались на зданиях со времен СССР. Их, по словам главного художника, трогать не будут, поскольку они представляют определенную культурную ценность. Хотя по мнению собственников жилья, которые в отсутствие владельцев этих сооружений вынуждены поддерживать их в надлежащем состоянии, муниципалитет либо должен демонтировать ржавые буквы полувековой давности, либо взять на себя расходы по их содержанию.