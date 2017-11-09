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4,6 млн рублей собрано на поддержку СУНЦ НГУ

Главная Общество
Новосибирск
13:22 9 Ноября 2017
школа, фонд, развитие
Автор: Sibnovosti.ru
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Фонд «Эндаумент НГУ» завершил формирование целевого капитала «На развитие СУНЦ НГУ». За год удалось собрать более 4,6 млн руб. для Специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета (бывшая физматшкола) благодаря ученым, бизнесменам, преподавателям, студентам и школьникам.

Как сообщила пресс-служба вуза, формирование целевого капитала для СУНЦ НГУ – один из способов решить финансовые проблемы, возникшие у школы после сокращения господдержки. В этом году Минфин РФ выделил учебно-научному центру 35 млн руб. вместо необходимых 200 млн руб. В результате учебному заведению пришлось повысить плату за интернат почти на четверть. C 1 сентября 2017 года стоимость обучения для тех, кто при поступлении набрал проходной балл составляет 133 тыс. руб. в год. Для учащихся, не набравших проходной балл, но зачисленных дополнительным решением приемной комиссии, – 256 тыс. руб.

Сбор средств начался 6 ноября 2016 года. По закону у фонда был ровно год, чтобы собрать минимальную для формирования капитала сумму – 3 млн руб. Кроме того, президент фонда банкир Игорь Ким намерен удвоить целевой капитал, собранный до 6 ноября 2017 года. Таким образом, фактический размер капитала составит 9,25 млн руб.

Всего в сборе средств приняли участие 299 человек. В фонде отмечают, что такая массовость – исключение из правил: обычно целевые капиталы в эндаумент-фондах формируются благодаря пожертвованиям нескольких крупных меценатов. В ближайшее время президиум фонда выберет управляющую компанию, которой будут переданы собранные средства.

Специализированную физматшколу открыли в Новосибирске в 1963 году. В ее задачи входит поиск талантливых детей для развития их творческих способностей и интереса к научной деятельности. Сейчас в СУНЦ НГУ 500 учащихся, с ними занимаются более 260 преподавателей.

Фото: сайт СУНЦ НГУ

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